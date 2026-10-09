ATV ekranlarında yayınlanan Aşk ve Taht, final bölümüyle reyting listelerinde beklentilerin oldukça gerisinde kaldı. Yeni sezon için hazırlıkları yapılan ve başrolünde Akın Akınözü'nün yer aldığı dizi, son bölümüyle izleyici karşısına çıkarken Total, AB ve ABC1 kategorilerindeki sonuçlarıyla dikkat çekti. Gecenin reyting sıralamasında Sevdan Bir Ateş ile Yeraltı üst sıralarda yer aldı.

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

Total reyting sıralamasında Sevdan Bir Ateş, 7,81 reytingle birinci oldu. Yeraltı ise 6,98 reytingle ikinci sıraya yerleşti.

Final bölümüyle ekrana veda eden Aşk ve Taht, 0,85 reytingle listenin 30. sırasında yer aldı.

Sevdan Bir Ateş – 7,81

Yeraltı – 6,98

Aşk ve Taht – 0,85

AB REYTİNG SONUÇLARI

AB grubunda da zirve değişmedi. Sevdan Bir Ateş 7,25 reytingle ilk sırada yer alırken, Yeraltı 5,99 reytingle ikinci oldu.

Aşk ve Taht ise 0,57 reytingle 35. sıraya geriledi.

Sevdan Bir Ateş – 7,25

Yeraltı – 5,99

Aşk ve Taht – 0,57

ABC1 REYTİNG SONUÇLARI

20+ ABC1 kategorisinde de Sevdan Bir Ateş 8,16 reytingle zirvede yer aldı. Yeraltı, 7,24 reytingle ikinci sıraya yerleşti.

Aşk ve Taht ise 0,77 reytingle 31. sırada kaldı.

Sevdan Bir Ateş – 8,16

Yeraltı – 7,24

Aşk ve Taht – 0,77

AŞK VE TAHT ÜÇ KATEGORİDE DE 1 REYTİNGİ AŞAMADI

Final bölümüyle ekran macerasını tamamlayan Aşk ve Taht, üç reyting kategorisinde de 1 barajını geçemedi. Dizi Total'de 0,85, AB'de 0,57 ve ABC1'de 0,77 reyting aldı.

Böylece Akın Akınözü'nün başrolünde yer aldığı yapım, final bölümünde de reyting listelerinin alt sıralarında kaldı.