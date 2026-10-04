İngiltere merkezli Financial Times’ta (FT), konuya ilişkin yayınlanan analizde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik, ‘seçmenler arasında Erdoğan’ın konumunun olumsuz etkilenebileceği’ ifade edildi. Erdoğan’ın, Türkiye’nin 18 milyar dolarlık borsa skandalının yol açacağı olumsuz etkileri kontrol altına almaya çalıştığı belirtilen makalede, ‘manipülatif planlara karışanların’ hesap vereceğini söylediği hatırlatılırken, partisinin başkan yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya’nın kendisi ve eşinin skandala karışan şirketlerden birinin hisselerinde işlem yaparak milyonlarca dolar kazandığı kaydedilerek istifa ettiği vurgulandı.

SEÇMEN VURGUSU

FT, iktidara ve düzenleyici kamu kurumlarına kadar uzanan skandalı aktarırken analistlerin, ‘potansiyel olarak ağır kayıpların, yıllardır süregelen yüksek enflasyon ve düşen reel ücretlerden bıkmış seçmenler arasında Erdoğan’ın konumunu olumsuz etkileyebileceğini söylediğini’ kaydetti. Makalede görüşlerine yer verilen Ekonomist Atilla Yeşilada da şöyle dedi: “(Erdoğan’ın) veya ona yakın yardımcılarının manipülatif uygulamalardan haberdar olduğuna dair giderek artan bir algı var. Parti başkan yardımcısının istifası bu algıyı daha da güçlendiriyor.”