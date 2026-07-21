ABD Başkanı Donald Trump her gün şaşırtıcı açıklamalarda bulunuyor. Trump'ın şimdi ki açıklaması yeni gümrük tarifeleri oldu. Trump'ın onlarca ülkeyi kapsayacak yeni gümrük tarifelerini bu hafta açıklamaya hazırlandığı iddia edildi.

Financial Times'ın haberine göre, cuma günü sona erecek geçici yüzde 10'luk küresel gümrük tarifesi sonrasında yürürlüğe girmesi beklenen yeni vergilerin ilk aşamada mevcut yüzde 10 seviyesine yakın olması öngörülüyor.

Haberde, Trump yönetiminin aynı zamanda daha yüksek gümrük vergileri uygulanmasına hukuki zemin oluşturabilecek çeşitli soruşturmalar üzerinde de çalıştığı aktarıldı. Bu sürecin tamamlanması durumunda bazı ülkelere yönelik tarifelerin mevcut seviyenin üzerine çıkarılabileceği belirtildi.