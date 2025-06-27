"Türkiye'nin zorlanan ekonomisi Erdoğan'a nasıl zarar veriyor" başlığıyla servis edilen haberde dikkat çeken analizler yer aldı.

İMAMOĞLU'NUN TUTUKLANMASI

Faiz indirimleriyle beraber enflasyonda bir miktar gerileme görüldüğü ancak ardından iç siyasetteki gelişmelerin devreye girdiğine dikkat çekilen yazıda, "19 Mart’ta, Erdoğan’ın en büyük siyasi rakibi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve muhalefetin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanması, kitlesel sokak protestolarına ve finansal paniğe yol açtı. Bu da Merkez Bankası’nı faizleri yeniden artırmak ve döviz rezervlerini eriterek kuru dengelemeye zorladı" ifadelerine yer verildi.

HALK DESTEĞİNİ TÜKETTİ

"Yabancı şirketler yatırım planlarını yeniden gözden geçirdi. Portföy yatırımcıları piyasadan çıkış yaptı" sözlerine yer verilen yazıda Türkiye’deki ekonomik durgunluğun, Erdoğan’ın halk desteğini tükettiğine dikkat çekildi.

ŞİMŞEK VE KARAHAN GÖREVDEN ALINABİLİR İDDİASI

Yazıda mevcut seçim takvimine göre; çoğu ankette seçimlerin yarın yapılması durumunda, Erdoğan’ın İmamoğlu’na açık farkla kaybedeceğini gösterdiğine dikkat çekilirken bu zorlu ekonomik koşulların, zaman zaman Erdoğan’ın reform programını terk edeceği, hatta Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i ve Merkez Bankası’nın yeni başkanı olan eski New York Merkez Bankası ekonomisti Fatih Karahan’ı görevden alacağı yönünde söylentilerin yayılmasına neden olduğu iddialarına yer verildi.

Analizde ayrıca ekonomistlerin böyle bir durumda Türk piyasalarının tam anlamıyla çökeceği görüşüne de yer verildi.