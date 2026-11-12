Türkiye'de eylül ayında gün yüzüne çıkan ve 20 milyar dolarlık devasa bir büyüklüğe ulaşan yatırım fonu skandalı, ekonomi yönetiminde sarsıntılara yol açmaya devam ediyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun 11 Kasım'da istifasını sunmasıyla yeni bir boyut kazanan kriz, küresel ekonomi basınının da ana gündem maddelerinden biri oldu. İngiliz finans gazetesi Financial Times (FT), söz konusu skandalın Türkiye’nin dış finansman bulma kapasitesi ve piyasa güvenilirliği üzerindeki olası etkilerini masaya yatırdı.

YATIRIMCI GÜVENİNE AĞIR DARBE

Financial Times Ankara Muhabiri John Paul Rathbone imzasıyla yayımlanan analizde, krizin sadece mağdur olan fon yatırımcılarıyla sınırlı kalmadığına dikkat çekildi. Haberde, Türkiye'nin iklim hedeflerini tutturmak, enerji altyapısını dönüştürmek ve sera gazı emisyonlarını düşürmek amacıyla yaklaşık 300 milyar dolarlık dış kaynağa ihtiyaç duyduğu hatırlatıldı. Ancak FT, yargıya ve bürokrasiye sıçrayan bu davanın, tam da uluslararası kaynak arayışının hızlandığı bir dönemde "yatırımcı güvenini derinden zedelediğini" vurguladı.

KAYIP DEĞİL RİSK VURGUSU

İngiliz gazetesinin haberinde öne çıkan bir diğer önemli detay ise 300 milyar dolarlık meblağın mahiyeti oldu. Haberde, skandal nedeniyle masadaki mevcut bir yatırımın kaybedildiğine veya somut bir dış finansman anlaşmasının iptal edildiğine dair bir bulguya yer verilmedi. Bunun yerine asıl tehlikenin "güven algısı" olduğu; krizin Türkiye’ye yönelik finansal güveni zayıflatarak gelecekteki yatırım arayışlarını zorlaştırma riski taşıdığı ifade edildi.

EKONOMİ YÖNETİMİ İÇİN ZORLU SINAV

Skandalın finansal sisteme etkileri de FT'nin değerlendirmeleri arasında yer aldı. Habere göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) attığı hızlı adımlar, krizin bankacılık sisteminin geneline yayılabilecek sistemik etkilerini sınırlamada başarılı oldu. Ancak gazete, bu erken müdahalenin uluslararası piyasalardaki tedirginliği tamamen gidermeye yetmediğine dikkat çekti.

Ortaya çıkan bu yeni tablo; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yönetimindeki ekonomi kurmaylarının son üç yıldır piyasalarda yeniden tesis etmeye çalıştığı "öngörülebilirlik ve şeffaflık" ortamı açısından kritik bir sınav olarak değerlendiriliyor.