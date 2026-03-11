Körfez'deki büyük finans şirketleri personelini İstanbul'a tahliye etmeye başladı. İran'ın bir bankaya yapılan saldırının ardından ABD ve İsrail bağlantılı finans ve ekonomi merkezlerini hedef alacağı uyarısında bulunması üzerine Körfez bölgesindeki birçok büyük banka personelini tahliye ediyor.

Bölgede ABD, İsrail ve İran arasında artan gerilim enerji ve finans sektörünü de olumsuz etkilemeye devam ediyor. Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ile artan petrol fiyatları ile beraber, İran tarafından hedef olan özellikleri Körfez ülkelerinde bulunan finans piyasasının önde gelen şirketleri tahliyelere başladı.