Son aylarda akıllı telefon hırsızlıklarında belirgin bir artış yaşanıyor. Birçoğumuz bu tür olaylardan korunmanın yollarını arasa da, alınan önlemler her zaman yeterli olmayabiliyor. Daily Express'in yayımladığı bir makalede, hassas verilerinizi korumak için uygulayabileceğiniz basit bir yöntem öneriliyor.

Akıllı telefon hırsızlıkları, %40'lara varan bir artışla ciddi bir endişe kaynağı haline geldi. Özellikle büyük şehirler, bu artıştan en çok etkilenen bölgeler arasında yer alıyor. Hırsızların hedefi yalnızca cihazları ele geçirmek değil, aynı zamanda mağdurların kişisel verilerine erişerek hesap bilgilerini de kullanmak. Suçlular, birkaç dakika içinde banka hesaplarının kontrolünü ele geçirip dolandırıcılık amaçlı işlemler gerçekleştirebiliyor.

VERİLERİ GÜVENDE TUTUYOR

Ünlü finans uzmanı Martin Lewis, akıllı telefon kullanıcılarına cihazlarını hırsızlık riskine karşı güvence altına almaları konusunda önemli uyarılarda bulundu. Lewis, verileri korumanın ve cihaz güvenliğini önceden sağlamanın, kullanıcıları olası mağduriyetlerden koruyabileceğini vurguladı.

Martin Lewis, verilerinizi güvende tutmanın basit bir yöntemini paylaştı. Akıllı telefonunuzda *#06# kodunu tuşlayarak cihazın benzersiz IMEI numarasını görüntüleyebilirsiniz. Bu kritik tanımlayıcı, özellikle hırsızlık durumlarında büyük önem taşıyor. IMEI numaranızın bir ekran görüntüsünü alıp kendinize e-posta göndermeniz ya da sabit diskinize kaydetmeniz öneriliyor.

UZAKTAN TELEFONU BLOKE ETMEK MÜMKÜN

Bu numara sayesinde, cihazınız sizden uzakta olsa bile telefonunuzu bloke edebilirsiniz. Kaybolma ya da çalınma durumlarında bu yöntem etkili bir çözüm sunuyor. Polis veya operatörünüz, cihazınızın yeniden kullanılmasını engellemek için bu bilgiden yararlanabilir.

Bu basit işlem oldukça kolay bir şekilde uygulanabilir. Akıllı telefonunuzun güvenliğini artırmak için başka etkili yöntemler de mevcut. Örneğin, cihazınızın kilidini açmak için parmak izi veya yüz tanıma gibi biyometrik güvenlik önlemlerini kullanmanız öneriliyor. Bu yöntem, suçluların hassas bilgilerinize erişimini engelleyebilir.

Apple kullanıcıları için 'Find My' ve Android kullanıcıları için 'Find My Device' gibi uzaktan konum belirleme uygulamaları da cihaz güvenliği açısından önemli bir adım olabilir. Ayrıca, bankacılık uygulamalarınızın gizlilik ayarlarını dikkatlice yapılandırmayı ihmal etmemeniz gerekiyor. Özellikle dolandırıcıların sıkça hedef aldığı SMS şifre kurtarma özelliğini devre dışı bırakmak, güvenliğiniz açısından kritik bir önlem olarak öne çıkıyor. Tüm bu basit ama etkili yöntemler sayesinde, kişisel verilerinizi koruma konusunda daha güvende olabilirsiniz.