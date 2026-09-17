Borsa İstanbul 100 endeksi, fon piyasasında yaşanan gelişmelerin ardından dün sert satışlarla karşılaştı. BIST 100 endeksi yüzde 6'ın üzerinde düşerek 12 bin 814 puan seviyesine kadar geriledi.

Pusula Portföy’de başlayan fon krizi Borsa İstanbul’a yayıldı. Tera bağlantılı satış baskısının da devreye girmesiyle BIST 100’de kayıp yüzde 6’ya yaklaşırken devre kesici devreye alındı. Borsa İstanbul'da BİST100 endeksi dünü yüzde 5,54 düşüşle 13 bin 123 puandan tamamladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün piyasalarda yaşanan gelişmeler üzerine Finansal İstikrar Komitesi’nin toplandı. Toplantının ardından beklenen açıklama geldi. Hem SPK'dan hem de Merkez Bankası'ndan peş peşe açıklamalar geldi. Gelen açıklamanın ardından borsa yükselişe geçti.

İşte yayınlanan karar:

Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek başkanlığında 17 Eylül 2026 tarihinde toplanmıştır.

Toplantıda, sermaye piyasalarındaki son gelişmeler ele alınmıştır. Bu çerçevede, piyasalardaki hareketliliğin, sınırlı sayıdaki portföy yönetim şirketlerinin uhdesindeki bazı fonlarda yaşanan kredi ve likidite sorunlarından kaynaklandığı değerlendirilmiştir.

Borsa İstanbul’un ve sermaye piyasalarımızın işleyişine ilişkin temel veya yapısal bir risk bulunmamaktadır. Sorun, fon piyasasının belirli bir bölümünde yoğunlaşmakta olup geçici ve yönetilebilir niteliktedir.

Bu çerçevede Komite; piyasaların sağlıklı işleyişinin sürdürülmesi ve makrofinansal istikrarın korunması amacıyla alınabilecek tedbirleri değerlendirmiştir. Bu kapsamda gerekli tüm tedbirler ilgili kurumlarımız tarafından süratle uygulamaya konulacaktır.

Kararlaştırılan tedbirler, başta likidite sıkışıklığının giderilmesi ve bulaşma riskinin önlenmesine yönelik olacaktır. Diğer taraftan piyasa bozucu eylemlerde bulunduğu belirlenenler hakkında düzenleyici ve denetleyici kurumlarımız yetkilerini kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.

Bu süreçte vatandaşlarımızdan yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate almalarını rica ediyoruz.

Komitemiz gelişmeleri yakından takip edecek ve kamuoyunu gelişmelerden düzenli olarak bilgilendirecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

BORSA DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,32 düşüşle 12.948,83 puandan başladı. Borsadaki yükseliş yüzde 3'ü aştı. Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi 13 bin 368 puana yükseldi.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 5,54 değer kaybederek 13.122,58 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 173,74 puan ve yüzde 1,32 azalışla 12.948,83 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,34 artarken, holding endeksi ise yüzde 2,96 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,55 ile ulaştırma, en çok gerileyen yüzde 9,50 ile finansal kiralama faktoring oldu.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı küresel piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ederken, bankanın faiz artırımının ardından New York borsasında dün görülen satış baskısı, bugün özellikle vadeli piyasalarda yerini daha iyimser bir görünüme bıraktı.

Analistler, bugün yurt içinde konut satışları, kısa vadeli dış borç istatistikleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise başta Avro Bölgesi'nde enflasyon ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararı olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.800 ve 12.700 puanın destek, 13.100 ve 13.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

MERKEZ BANKASI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Toplantının ardından Merkez Bankası'ndan açıklama geldi:

Merkez Bankası’ndan piyasaları rahatlatacak adım: Bankalara nakit desteği artıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasada yaşanan son gelişmelerin ardından bankacılık sistemini rahatlatacak yeni kararlarını duyurdu. Bankaların nakde erişimini kolaylaştırmayı hedefleyen Merkez Bankası, piyasaya sağladığı para miktarını artırıyor.

Piyasalardaki para akışının kesintisiz sürmesi amacıyla alınan kararların öne çıkan başlıkları şöyle:

Piyasaya Daha Fazla Sıcak Para: Merkez Bankası, haftalık ihalelerle bankalara sağladığı fon miktarını yükseltecek. Böylece bankaların kısa vadeli para ihtiyacı rahatlıkla karşılanacak.

Borç Limitleri Genişletildi: Büyüyen bankacılık sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda, bankaların Merkez Bankası’ndan alabileceği borç miktarına ilişkin üst sınırlar yukarı çekildi.

Teminat Kolaylığı Geldi: Bankalar borç alırken Merkez Bankası’na sundukları teminatları artık daha avantajlı şartlarla kullanabilecek. Böylece bankalar, ellerindeki aynı teminat karşılığında daha fazla nakde ulaşabilecek.

Merkez Bankası, piyasadaki nakit durumunun yakından takip edileceğini ve ihtiyaç duyulması halinde piyasayı destekleyecek yeni adımların da atılacağını bildirdi. Yapılan hamlelerle, bankacılık sisteminin güçlü tutulması ve ticari çarkların sorunsuz dönmesi amaçlanıyor.

SPK'DAN AÇIKLAMA GELDİ

SPK: Sermaye piyasamızda son dönemde yaşanan gelişmeler Kurulumuz tarafından takip edilmektedir. Bu kapsamda Kurulumuz tarafından bir dizi tedbir alınmıştır. Bu tedbirler; kısa süre içerisinde Kurulumuz internet sitesinden kamuoyuna duyurulacaktır.