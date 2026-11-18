Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Yönetim Kurulu Başkanlığına, Tam Finans Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Karamanlı seçildi. Birlikten yapılan açıklamaya göre seçim, yönetim kurulu kararıyla gerçekleşti.

FKB; finansal kiralama, faktoring, finansman, varlık yönetimi ve tasarruf finansman sektörlerini aynı çatı altında temsil ediyor.

FİNANSMANA ERİŞİM VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM ÖNCELİĞİ

Karamanlı, yeni dönemde FKB bünyesindeki sektörlerin büyümesi, finansal sistem içindeki payının artırılması, reel sektörün finansmana erişiminin güçlendirilmesi ve dijital dönüşümün hızlandırılması çalışmalarına liderlik edecek.

Temsil ettikleri sektörlerin reel sektörün finansman ihtiyaçlarının karşılanmasına, tasarrufların ekonomiye kazandırılmasına ve finansal sistemin gelişmesine katkı sağlamayı sürdüreceğini belirten Karamanlı, önceliklerinin sektörlerin hem büyüklüğünü hem de ekonomiye katkısını artırmak olduğunu bildirdi.

Karamanlı, hedeflerini şu sözlerle anlattı:

"Teknoloji, veri, güçlü risk yönetimi ve kurumsal altyapıyı merkeze alarak KOBİ'lerden ihracatçılara, yatırım yapan şirketlerden tasarruf sahiplerine kadar geniş bir kesimin finansal çözümlere daha etkin erişimini destekleyen, sektörler arasındaki sinerjiyi güçlendiren ve FKB'yi finansal sistemin dönüşümünde daha etkin konuma taşıyan bir yapı oluşturmayı hedefliyoruz."

2019'DAN BU YANA TAM FİNANS CEO'SU

Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden 1992 yılında mezun olan Karamanlı, aynı yıl Türkiye İş Bankası'nda yazılım uzmanı olarak kariyerine başladı. 1995'te Anadolu Grubu'nda sistem analisti olarak görev yaptı, 1997'de Garanti Bankası'na katıldı.

Garanti Bankası'nda sistem uzmanlığının ardından açık sistemlerden sorumlu yöneticilik, operasyon ve müşteri hizmetleri birimleri müdürlüğü ile platform ve uygulama yönetiminden sorumlu birim müdürlüğü görevlerini üstlendi.

2014'te Tam Finans'a Operasyon ve Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak katılan Karamanlı, 2015'ten itibaren Krediler, İstihbarat ve Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. Temmuz 2019'da atandığı Tam Finans CEO'luğu görevini sürdüren Karamanlı'nın finans ve teknoloji sektörlerinde 30 yılı aşkın deneyimi bulunuyor.