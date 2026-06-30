Dünyadaki merkez bankalarının önemli bir bölümü, ABD dolarına ilişkin siyasi risklerin artması nedeniyle gelecek 10 yılda dolar tahsislerini azaltmayı planlıyor.

Official Monetary and Financial Institutions Forum tarafından 90 merkez bankası, kamu emeklilik fonu ve varlık fonuyla gerçekleştirilen ankete göre, dolar varlıklarını azaltmayı düşünen merkez bankalarının sayısı artırmayı planlayanların üzerine çıktı.

OMFIF anketinde ilk kez dolar ağırlığından bu yönde bir uzaklaşma görüldü.

Toplamda yaklaşık 10 trilyon dolarlık varlığı yöneten katılımcıların yüzde 79'u ve kamu fonlarının yüzde 60'ı, küresel para sisteminin çok kutuplu bir yapıya dönüştüğünü düşünüyor.

ABD doları için belirgin bir alternatif bulunmazken, para birimi yüksek ABD faizleri, Amerikan varlıklarına talep ve ABD-İran savaşının tetiklediği güvenli liman arayışıyla yılbaşından bu yana yüzde 3 değer kazandı.

Merkez bankaları euro ve Çin yuanı varlıklarını artırma niyetini korurken, yapısal sorunların her iki para biriminin kullanımını sınırladığı belirtildi. Euro tahsislerini artırmayı planlayan merkez bankalarının bulunmasına karşın katılımcıların yüzde 60'ı, düşük getiri endişeleri nedeniyle euroya yatırım yapmadığını bildirdi.

Katılımcılar ayrıca Norveç kronu, Yeni Zelanda doları ve sterline yönelik ilgilerini artırdı. Ankete katılanların neredeyse tamamı yuanı etkili bir portföy çeşitlendirme aracı olarak değerlendirdi.

Altın, merkez bankalarının rezerv yönetimi stratejilerinde daha merkezi bir konuma geldi. Fiziki altın bulunduran merkez bankalarının oranı bir yıl önceki yüzde 71'den yüzde 82'ye yükseldi. Önümüzdeki bir ila iki yılda altın tahsisini artırmayı planlayanların net oranı yüzde 30 oldu.

Anket, yapay zeka kullanımının da hızla yaygınlaşacağını gösterdi. Merkez bankalarının üçte ikisinden fazlası, gelecek bir ila iki yılda yapay zekâ uygulamalarını artırmayı planlıyor. Gelişmiş ülke merkez bankalarının yüzde 89'undan fazlası yapay zekâ kullanırken, gelişmekte olan ülkelerde bu oran yüzde 44 olarak ölçüldü.

Yapay zekâ ağırlıklı olarak veri analizi ve operasyonel işlevlerde kullanılıyor. Gelişmiş ekonomilerdeki hiçbir merkez bankası mevcut kullanım seviyesini yeterli bulmazken, tüm merkez bankaları içinde bu görüşü paylaşanların oranı yalnızca yüzde 9 oldu.

Kamu fonlarının yaklaşık yüzde 60'ı gelecek bir ila iki yılda altyapı ve gayrimenkul gibi fiziki varlıklara tahsislerini artırmayı planlıyor. Gelişmekte olan ekonomilere yatırımını yükseltmeyi düşünen küresel kamu fonlarının oranı ise geçen yılki yüzde 27'den yüzde 38'e çıktı.