Ordu'nun Perşembe ilçesine bağlı Efirli Mahallesi'nde bulunan bir kivi bahçesinde hasat etkinliği düzenlendi. Programa Ordu Valisi Muammer Erol ve İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay da katılarak üreticilerle birlikte kivi topladı.

Etkinlikte konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, kivinin fındıktan sonra Ordu'nun öne çıkan tarımsal ürünlerinden biri olduğunu belirtti. Yaklaşık 30 yıldır kentte yetiştirilen kivinin kendine özgü aroması, yüksek kuru madde oranı ve uzun süre depolanabilmesi sayesinde pazarda avantaj sağladığını ifade eden Ay, ürünün 2019 yılında coğrafi işaret tescili aldığını hatırlattı.

9 BİN 370 TON ÜRETİM HEDEFLENİYOR

Ordu genelinde 4 bin 11 dekarlık alanda kivi yetiştirildiğini aktaran Ay, bu sezon için 9 bin 370 tonluk rekolte tahmin edildiğini açıkladı. Geçtiğimiz yıl yaşanan zirai donun birçok tarımsal üründe kayıplara neden olduğunu belirten Ay, bu sezon üretimde geçen yıla göre yüzde 51 artış beklendiğini söyledi. Son 5 yılda Bakanlık, DOKAP, Dünya Bankası ve farklı kuruluşların sağladığı desteklerle kivi yetiştiriciliğinde önemli ilerleme kaydedildiğini dile getirdi.

KİVİNİN ORDU EKONOMİSİNE KATKISI 375 MİLYON LİRA OLACAK

Kivi üretiminin genişletilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Ay, kırsal kalkınma yatırım destekleri kapsamında kentte 4 yeni kivi bahçesinin kurulacağını bildirdi.

Bu yılki üretimin ekonomik karşılığının 375 milyon liraya ulaşmasının beklendiğini kaydeden Ay, "Kivinin ilimiz ekonomisine bu yıl 375 milyon lira değerinde bir katkı sunmasını bekliyoruz. Bu vesileyle üreticilerimize bol, bereketli bir hasat mevsimi diliyorum" ifadelerini kullandı.

10 DÖNÜMLÜK BAHÇEDEN 20 TON ÜRETİYOR

Fındığın yanında alternatif ürün olarak 2010 yılından bu yana kivi yetiştirdiğini belirten üretici Mustafa Hekim de kendi bahçesindeki üretim miktarına ilişkin bilgi verdi. Yaklaşık 10 dönümlük arazide yılda 20 ton civarında kivi yetiştirdiğini söyleyen Hekim'in bahçesinde gerçekleştirilen etkinlik, protokol üyelerinin hasada katılmasıyla sona erdi.