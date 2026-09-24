Samsun’da fındık üreticileri, artan işçilik giderlerini azaltmak ve ürün kalitesini korumak amacıyla fileli hasat sistemine geçiş yapıyor. Terme ilçesinde düzenlenen uygulamalı etkinlikte, sistemin hasat sürecine sağladığı avantajlar gösterildi.

Terme ilçesine bağlı Sarayköy Mahallesi’nde fileli hasat yönteminin kullanıldığı 12 dönümlük fındık bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, sıralar arasına serilen filelerin üzerine dökülen fındıklar toplandı. Toplanan ürünler daha sonra patoza gönderildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, fındık hasat filesinin son yıllarda üreticiler arasında daha fazla tercih edildiğini belirtti. Bahçenin temizlenmesinin ardından sıra aralarına serilen fileler sayesinde, fındığın doğrudan file üzerine dökülerek toplanabildiğini ifade etti.

İŞÇİLİK GİDERLERİNDE YÜZDE 70'E VARAN TASARRUF

Fındık üretiminde en önemli maliyet kalemlerinden birinin işçilik olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Hasat işçiliği maliyet unsurları içerisinde en büyük payı tutar. Bunu ne kadar azaltabilirsek maliyeti de o oranda düşürmüş oluruz. Böylece üreticinin karlılığı da o nispette artar" dedi.

Yılmaz, fileli hasat yönteminin işçilik maliyetlerinde yüzde 70’e kadar tasarruf sağlayabildiğini belirtti.

GELECEK YILIN SÜRGÜNLERİ DE KORUNUYOR

Sistemin yalnızca mevcut sezonun hasadına değil, gelecek yılın verimine de katkı sağladığını ifade eden Yılmaz, "File yöntemiyle fındığın yerden toplanması, bir dahaki yılın sürgünlerine zarar vermenin de önüne geçmiş oluyor ki üreticilerimiz buradan da kazanıyor. Bakanlığımız fındık hasat filesi kullanan üreticilere yüzde 70'e varan hibe desteği sağlıyor. Samsun'da yaklaşık 200 kişi bu destekten yararlanıyor. 91 üreticinin başvurusu da bakanlığa gönderildi" diye konuştu.

YAĞIŞLI HAVALARDA ÜRÜNÜ KORUYOR

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, fındığın ilçe ekonomisinde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Fileli sistemin özellikle yağışlı dönemlerde ve eğimli arazilerde ürünün zarar görmesini önleyebildiğini belirten Kul, fındığın toprakla temasının kesilmesi sayesinde çürümenin de önüne geçildiğini aktardı.

3 TON FINDIĞI 15 KİŞİYLE TOPLAYACAK

Üretici Fehmi Öktem ise fileli hasat sistemini bu yıl ilk kez kullandıklarını belirterek, "Daha önce 3 ton fındığı 60 işçiyle toplatıyordum. Bu yıl file sistemiyle aynı bahçede 15 kişiyle hasadı tamamlayacağız. Fileli sistemin işçi maliyetini yüzde 70 düşürdüğünü fark ettik" diye konuştu.