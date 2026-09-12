Samsun'un Çarşamba ilçesinde üretici Neşe Özbek, 480 metrekarelik serada ürettiği ejder meyvesinden bu yıl 250 bin lira kazanmayı planlıyor.

Yukarı Donurlu Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Neşe Özbek, 4 yıl önce fındık bahçesinin bir bölümünü sökerek sera haline getirdi.

Serada ejder meyvesi yetiştirmeye başlayan Özbek, yılda ortalama 1 ton ürün alıyor. Yoğun talep gören ejder meyvesinin kilogramını 250 liradan satan Özbek, bu yıl 250 bin lira gelir elde etmeyi hedefliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Özbek'in serasını ziyaret ederek ejder meyvesinin bu yılki ilk hasadını gerçekleştirdi.

Yılmaz, Samsun'da alternatif ürün yelpazesinin genişletilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Neşe Özbek'in 4 yıl önce tesisi kurarak hem örnek bir işe imza attığını hem de diğer üreticilere rol model olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Ejder meyvesi hassas bir bitki. Bölge şartlarımızda açık alanda yetiştirilmesi mümkün değil, çünkü eksi derecelere karşı oldukça duyarlı. Üreticilerimiz kontrollü sera ortamında bu işin olabileceğini kanıtlamış durumda. Kış aylarında sıcaklıkların eksi değerlere düşme riskine karşı serada ısıtma yaparak bitkiyi koruyorlar ve bu sayede oldukça verimli bir ürün elde ediyorlar" dedi.

Bölgede yetiştirilen geleneksel ürünlerle karşılaştırıldığında ejder meyvesinin birim alan kazancının çok daha yüksek olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Bu seradaki 400 fidanımızdan bu yıl 1 ton ürün bekleniyor. Piyasada tanesi ortalama 100 ile 200 lira arasında alıcı bulan bu meyve, aile ekonomisine ve işletmeye ciddi gelir sağlıyor. Sahil ilçelerimizde ana ürünlerin yanında ilave gelir getirecek bu tarz alternatif ürün modellerini son derece önemsiyoruz. Ejder meyvesi sadece ekonomik değeriyle değil, besin değeriyle de öne çıkan bir ürün. Antioksidan içeriği ve C vitamini oranı oldukça yüksek. Böylesine değerli ve kaliteli bir meyvenin Samsun genelindeki üretimini artırmak adına biz de üreticilerimizi desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

MEYVENİN YANI SIRA FİDAN SATIŞI DA YAPIYOR

Özbek ise fındık dışında farklı bir ürün yetiştirmek istedikleri için sera kurduklarını anlattı.

Serada ejder meyvesi yetiştirmeye karar verdiklerini dile getiren Özbek, şöyle devam etti:

"Yaptığımız araştırma sonucu ejder meyvesiyle karşılaştım. Görsel olarak çok şık görünüyordu, bölgemizde yetişebileceğine inandım. 4 yıl önce fidanlarımızı diktik. 480 metrekarelik seramızda 100 direğin etrafına toplam 400 fidan yerleştirdik. 'Ürün tutarsa, meyvemiz yetişirse çok daha güzel bir getirisi olur' diye düşündük. Öyle de oldu. Son 2 yıldır hem ürün hem de fidan satışına başladık. Fındıktan alacağımız verim ve kazanca kıyasla ejder meyvesi kat kat daha fazla kazandırıyor. Bu süreçten çok memnunuz."

Bu yıl ejder meyvesinin kilogramını 250 liradan sattıklarına işaret eden Özbek, "Adet olarak ise 100 liradan satışa sunuyoruz. Ejder meyvesi sürekli kendi fidanını veren bir tür olduğu için çelikten üretim de gerçekleştiriyoruz. Yetiştirmek isteyenler için hem şehir içine hem de şehir dışına fidan gönderimi yapıyoruz. Balkonlarında veya ofislerinde bile yetiştirenler oluyor. Fidanlarımızı da adet olarak 120 liradan satıyoruz." diye konuştu.