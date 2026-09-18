Ticaret Bakanlığı, fındık piyasasındaki işlemler ve piyasa koşullarının incelenmesi amacıyla Ordu ve Giresun'daki ticaret borsalarında denetim başlattı. Buna göre müfettişler, Ordu, Giresun, Ünye ve Fatsa Ticaret Borsalarında gerçekleştirilen işlemleri inceleyecek. Denetim kapsamında piyasa işleyişinin yanı sıra üreticilerin haklarının korunması, üretim maliyetlerinin karşılanması, üretimin sürdürülebilirliği ve tüketicilerin ürüne uygun fiyatlarla erişimi açısından incelemeler yapılacak. Bakanlık, denetim sonucunda piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu veya tüketicilerin ürünlere ulaşmasını engelleyici faaliyetlerin tespit edilmesi halinde ilgili mevzuat kapsamında idari yaptırımlar uygulanacağını bildirdi. Müfettişlerin ticaret borsalarındaki incelemelerinin sürdüğü belirtildi.

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