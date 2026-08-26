Sahne performansları, hit şarkıları ve cesur kostüm tercihleriyle sık sık gündeme gelen Gülşen, bu kez sahne dışındaki sade görünümüyle adından söz ettirdi. Eşi ve oğluyla Ordu’ya giden ünlü şarkıcı, dönüş yolunda havalimanında görüntülendi.

Sahne için tercih ettiği gösterişli ve dikkat çekici kıyafetlerin aksine Gülşen, havalimanında oldukça rahat bir kombinle objektiflere takıldı. Ünlü şarkıcı, günlük tarzında konforu ön planda tuttu.

GEÇTİĞİMİZ YIL FINDIK BAHÇESİNE GİRMİŞTİ

Gülşen, geçtiğimiz yaz Ordu ziyaretinde de sıra dışı görüntüsüyle gündeme gelmişti. Peştamal bağlayarak fındık bahçesine giren şarkıcının o anları uzun süre konuşulmuştu. Bu kez ise Ordu dönüşünde havalimanında görüntülenen Gülşen, sade tarzıyla dikkat çekti.

HAVALİMANINDA RAHATLIĞI SEÇTİ

Sayfa'dan Kaan Kurdoğlu'nun aktardığı görüntülerde Gülşen’in beyaz, bol kesimli bir üstü desenli ve salaş bir pantolonla tamamladığı görüldü. Parmak arası terlikleriyle de rahatlığını ön plana çıkaran şarkıcı, saçlarını gelişigüzel topladı.

Gözlüğünü başına takan Gülşen, büyük kahverengi çantasıyla günlük görünümünü tamamladı.

SAHNE TARZINDAN TAMAMEN FARKLI

İddialı sahne kıyafetleriyle hafızalarda yer eden Gülşen’in havalimanındaki doğal ve salaş görünümü, alışılmış tarzından oldukça farklı bulundu. Ünlü şarkıcının bu görüntüsü sosyal medyada da kısa sürede yorumların odağı oldu.