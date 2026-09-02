Kaza, akşam saatlerinde Hendek ilçesine bağlı Kahraman Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.D. yönetimindeki fındık işçilerini taşıyan traktör, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen traktörün kasasında bulunan işçiler yola savrulurken, kazada 18 kişi yaralandı. YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, 18 kişiyi ambulanslarla Hendek Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmazken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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