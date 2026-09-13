FINDIĞI TOPLADI, YUNANİSTAN'A GİTTİ

Şarkıcı Gülşen, yoğun geçen günlerin ardından kısa bir tatil molası verdi. Geçtiğimiz hafta Ordu’da fındık toplayarak ailesine yardım eden 50 yaşındaki şarkıcı, bu kez arkadaşlarıyla birlikte Yunanistan’a gitti. Tatil sezonunu henüz kapatmayan Gülşen, deniz ve güneşin keyfini çıkardı.