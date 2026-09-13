FINDIĞI TOPLADI, YUNANİSTAN'A GİTTİ
Şarkıcı Gülşen, yoğun geçen günlerin ardından kısa bir tatil molası verdi. Geçtiğimiz hafta Ordu’da fındık toplayarak ailesine yardım eden 50 yaşındaki şarkıcı, bu kez arkadaşlarıyla birlikte Yunanistan’a gitti. Tatil sezonunu henüz kapatmayan Gülşen, deniz ve güneşin keyfini çıkardı.
FINDIKTAN SONRA TATİL MOLASI
Geçtiğimiz hafta memleketi Ordu’da fındık toplayan Gülşen, fındık mesaisinin ardından soluğu Yunanistan’da aldı.
Arkadaşlarıyla birlikte tatile çıkan şarkıcı, gününü denize girerek ve güneşlenerek geçirdi.
“4 GÜNLÜK BİR ŞEY”
Fit görünümüyle öne çıkan Gülşen, tatiliyle ilgili sorulara da yanıt verdi.
50 yaşındaki şarkıcı, Yunanistan kaçamağı için “4 günlük bir şey” ifadelerini kullandı.
Gülşen’in kısa tatili sırasında paylaştığı görüntülerde denizin ve güneşin tadını çıkardığı görüldü.
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