Bilim insanları, insanlığın soy ağacındaki en gizemli türlerden biri olan ve devasa çene kasları nedeniyle "Fındıkkıran Adam" olarak bilinen Paranthropus boisei hakkında bilinen tüm doğruları kökünden sarsan yeni bir keşfe imza attı. Kenya'da bulunan 1.43 milyon yıllık fosil ayak izleri, bu eski akrabamızın sadece fiziksel boyutlarını değil, sosyal yaşamını da yeniden yazıyor. PNAS dergisinde yayımlanan yeni çalışmaya göre, bu tür aslında düşündüğümüzden çok daha uzun, yapılı ve karmaşık bir sosyal yapıya sahipti.

EZBER BOZAN BOYUTU ORTAYA ÇIKTI

Şimdiye kadar elde edilen sınırlı kemik fosilleri, bu türün erkeklerinin ortalama 1.31 metre boyunda ve 49 kilogram ağırlığında bodur canlılar olduğunu varsayıyordu. Ancak Kenya'nın Koobi Fora Formasyonu'ndaki çamurlu göl kıyısında keşfedilen 21 yeni ayak izi, bu teoriyi tamamen çürüttü. Yapılan son hesaplamalar, Fındıkkıran Adam'ın aslında 1.80 metreye varan bir boya ulaşabildiğini ve ağırlığının 75 kilograma kadar çıktığını gösteriyor. Bu boyutlar, onların neredeyse modern bir insan ölçülerinde olduğunu ve evrimsel süreçte "küçük cüsseli bir kuzen" olmadıklarını kanıtlıyor. Bilim insanlarının geçmişte bulduğu iri kemikleri doğrudan Homo erectus'a yazıp küçükleri Paranthropus'a ayırma alışkanlığı da bu keşifle birlikte büyük bir darbe almış oldu; çünkü iki türün cüssesi birbirine sanılandan çok daha yakındı.

GÖL KIYISINDA BULUNDU: İLK ERKEK GRUBU

Keşfi asıl heyecan verici kılan detay ise ayak izlerinin diziliminde saklı. Bilim insanları, aynı anda ve aynı yöne doğru yürüyen sekiz farklı bireye ait izler tespit etti. Chatham Üniversitesi'nden biyoloji profesörü Kevin Hatala, bu izlerin muhtemelen birlikte seyahat eden bir yetişkin erkek grubuna ait olduğunu belirtiyor. Çevrede bulunan devasa timsah, su aygırı ve antilop izleri, bu erkek grubunun tehlikeli göl kıyısında ortak koruma ve savunma amacıyla bir arada hareket ettiğini düşündürüyor. Bu durum, homininlerde karmaşık grup dinamiklerinin ve sosyal bağların sanılandan çok daha önce geliştiğinin en somut kanıtı olarak kabul ediliyor.

AYNI TOPRAKLARDA İKİ TÜR YAN YANA YAŞAMIŞ

Antropoloji kayıtları, Fındıkkıran Adam'ın bölgedeki tek hominin olmadığını ve yüz binlerce yıl boyunca modern insanın doğrudan atası kabul edilen Homo erectus ile Doğu Afrika'da yan yana yaşadığını gösteriyor. Hatta son araştırmalar, bu iki türün aynı çamurluk alanda sadece birkaç gün arayla yürüdüğünü ortaya koyan çift tür izlerini bile barındırıyor. Homo erectus dik yürümeye tamamen adapte olmuş modern vücut hatlarına sahipken, P. boisei daha düz tabanlı ayaklara, dışa doğru açılı bir ayak başparmağına ve ağaççıl primat atalarını andıran anatomik özelliklere sahipti.

Yine de bu anatomik farklar, onların aynı sulak alanda başarılı birer dik yürüyücü olmalarını engellemedi. Fosil ayak izleri, kemiklerin aksine canlıların yaşadıkları o tek bir anı donduran harika pencerelerdir. Bilim insanları şimdi, bu izlerin derinliklerini ve basış eğimlerini inceleyerek antik kuzenlerimizin yürüyüş mekaniklerini çözmeye çalışıyor. Yarım milyon yıl sonra aynı topraklarda yürüyen Homo sapiens olarak bizler, aslında sandığımızdan çok daha kalabalık ve devasa canlıların hüküm sürdüğü bir geçmişin mirasçılarıyız.