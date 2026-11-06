Rekabet Kurumu, Türkiye'de yaklaşık 400 bin ailenin geçim kaynağı olan fındık sektöründeki soruşturmasının kapsamını genişletti. Fındık alım fiyatlarının rekabet koşullarına uygun belirlenip belirlenmediğinin araştırıldığı soruşturmada, incelemeye alınan şirket sayısı 7'ye yükseldi.

Soruşturma kapsamında Atalay, Balsu, Ferrero, Karaçuha, Ofi, Özyılmaz ve Şenocak şirketlerinin faaliyetleri inceleniyor.

FİYATLARIN BİRLİKTE BELİRLENİP BELİRLENMEDİĞİ ARAŞTIRILACAK

Kurum, büyük alıcıların fındık alım fiyatları ve satın alma politikalarında ortak hareket edip etmediğini inceleyecek. Şirketlerin fiyatları yapay biçimde düşük tutarak üreticilerin ürünlerini gerçek piyasa değerinin altında satmasına neden olup olmadığı da araştırılacak.

FERRERO'NUN 45 BİN TONLUK ALIM TAAHHÜDÜ DE İNCELENECEK

Soruşturmanın bir diğer başlığını, Nutella üreticisi Ferrero'nun 2024 yılında Rekabet Kurumuna sunduğu taahhütler oluşturuyor. Şirket, fındık alımlarında Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) referans fiyatının altına düşmemeyi kabul etmişti.

Ferrero ayrıca üreticilerin nakit ihtiyacının yoğunlaştığı eylül-aralık döneminde en az 45 bin ton fındık satın alma yükümlülüğü üstlenmişti. Kurum, şirketin bu yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini de değerlendirecek.

Rekabet Kurumu, üreticilerin rekabeti kısıtlayıcı uygulamalar nedeniyle ürünlerini düşük fiyatlardan satmak zorunda bırakılmasına izin verilmeyeceğini vurguladı. Soruşturma sonucunda ihlal tespit edilmesi halinde sorumlu şirketlere ağır idari para cezaları uygulanabileceği bildirildi.

Soruşturmanın genişletilmesi, incelemeye alınan şirketlerin rekabet kurallarını ihlal ettiğinin kesinleştiği anlamına gelmiyor.