ABD merkezli BlackRock’ın CEO’su Larry Fink, mart ayının sonunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la İstanbul’da basına kapalı bir görüşme gerçekleştirmişti ancak 15 trilyon dolarlık varlığı yöneten şirketin Türkiye macerası kısa sürdü. BlackRock’ın ‘Frontiers Investment Trust’ fonunda Türkiye’nin ağırlığı yüzde 11’den yüzde 0.5’e kadar gerilerken şirket, bazı Türk hisselerini portföyden çıkardı.

BlackRock’ın fonu, birkaç ay içinde Türk hisselerindeki pozisyonlarının neredeyse tamamını tasfiye etti. BlackRock’ın Londra Borsası’nda işlem gören ‘Frontiers Investment Trust’ fonunda Türkiye’nin ağırlığı şubat ayında yüzde 11’e ulaşmıştı. Fonun o dönemde Türkiye pozisyonunun 48 milyon dolar büyüklüğünde olduğu hesaplanıyordu. Ancak şubat ayında yüzde 11 olan Türkiye ağırlığı, martta yüzde 2.4’e, mayıs sonunda ise yüzde 0.5’e geriledi. Böylece yalnızca 3 ayda Türk hisselerinin portföydeki payı yüzde 95 oranında geriledi.

Fon, Türkiye’deki pozisyonlarını azaltırken diğer gelişmekte olan ve sınır piyasalardaki yatırımlarını artırdı. Mısır’ın portföydeki ağırlığı bir yıl içinde yüzde 1.9’dan yüzde 7.9’a yükseldi. Kenya’nın payı da yüzde 4.2’den yüzde 7.8’e çıktı. Suudi Arabistan ve Kazakistan, fonun ağırlığının en yüksek olduğu ülkeler olarak göze çarpıyor. Fonun kararında hem ABD-İran savaşıyla artan enerji fiyatlarının Türkiye ekonomisinde yarattığı maliyet hem de yavaşlayan dezenflasyon sürecinin etkili olduğu tahmin ediliyor.

BlackRock’ın portföyünde Tera var!

BLACKROCK’ın Türkiye yatırımları, ‘Frontiers Investment Trust’ fonuyla sınırlı değil. BlackRock’ın ‘iShares MSCI Turkey ETF’ fonunun büyüklüğü 153 milyon dolara geriledi. Fona ocak sonunda yatırılan 10 bin doların değeri, eylül sonunda 8 bin 279 dolara kadar inerek yüzde 18 düştü. Tıpkı Norveç Varlık Fonu gibi BlackRock’ın 81 hisselik portföyünde fon krizine adı karışan hisseler bulunuyor. Bu hisselerden bazıları şöyle: Odine Teknoloji, Katılımevim, Tera Yatırım, Bataçim, Işıklar Enerji, Ral Yatırım Holding.