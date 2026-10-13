Finlandiya Dışıleri Valtonen, AB ülkelerine Rus vatandaşlarına turist vizesi verilmemesi çağrısında bulundu. Valtonen, yazılı açıklamasında Rusya-Ukrayna savaşı bitene kadar Rus turistlere vize verilmemesi gerektiğini söyledi. Valtonen, AB genelinde daha sıkı bir vize politikası uygulanmasını talep etti.

Valtonen, 2025'te Schengen ülkelerinin yaklaşık 500 bin turist vizesi verdiğini belirtti. Valtonen, Rus vatandaşlarına verilen turist vizelerinin sayısının son yıllarda arttığına dikkati çekti.

Valtonen, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Rus turistlerin AB ülkelerine seyahat etmesini doğrı bulmadığını söyledi. Valtonen, Finlandiya'nın 2022'de Rus vatandaşlarına zorunlu olmayan seyahatler için vize verilmesini yasakladığını hatırlattı. Valtonen, aynı uygulamanın AB genelinde hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.