Finlandiya, dünyanın farklı ülkelerinden 16 bekarı 4 günlük ücretsiz tatil için ülkeye davet ediyor. Uçak bileti, konaklama ve yemek masraflarının karşılanacağı organizasyonda katılımcılar hem ülkenin kültürünü tanıyacak hem de Finlandiyalı bekârlarla tanışma fırsatı bulacak. Bu sıra dışı tatile katılmak isteyenlerin yerine getirmesi gereken bir şart bulunuyor.

Finlandiya'nın resmi turizm kuruluşu Visit Finland, uluslararası ziyaretçilere ülkenin yemek kültürünü tanıtmak amacıyla Finnish Dinner Date adlı yeni bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında farklı ülkelerden seçilecek 16 bekâr, Şubat 2027'de Finlandiya'da 4 gün boyunca ağırlanacak.

Organizasyonun en dikkat çekici yanı ise seyahat programının bir tanışma etkinliğiyle sona erecek olması. Katılımcılar, Finlandiyalı bekârların da yer alacağı özel bir akşam yemeğinde bir araya gelecek.

Finlandiya'da 16 kişiye 4 günlük ücretsiz tatil

Kampanya kapsamında seçilecek 16 kişi, sekizer kişilik 2 gruba ayrılacak. Gruplardan biri Finlandiya'nın başkenti Helsinki'yi, diğeri ise ülkenin önemli şehirlerinden Tampere'yi ziyaret edecek.

9-19 Şubat 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek seyahatler 4 günlük programlardan oluşacak. Katılımcılar bu süre boyunca Finlandiya mutfağını keşfedecek, kültürel gezilere katılacak ve geleneksel sauna deneyimini yaşayacak.

Programın en önemli etkinliği ise yerel halkla tanışma fırsatı sunan grup yemeği olacak. Her gruptaki sekiz uluslararası katılımcıya iki Finlandiyalı bekâr eşlik edecek. Akşam yemeğinde ülkenin önde gelen şefleri tarafından hazırlanan özel menüler sunulacak.

Ücretsiz tatilde hangi masraflar karşılanacak?

Finlandiya'nın turizm kuruluşu, seçilen katılımcıların seyahat masraflarının büyük bölümünü üstlenecek. Organizasyon kapsamında gidiş-dönüş uçak biletleri, özel odalarda konaklama, yemekler ve programda yer alan etkinlikler ücretsiz olacak.

Katılımcılar ziyaret edecekleri şehri kendileri seçemeyecek. Helsinki veya Tampere tercihi organizasyon tarafından yapılacak ve kişilere hangi şehre gidecekleri katılımlarını onayladıktan sonra bildirilecek.

Öte yandan organizasyon, katılımcılara romantik bir ilişki bulma garantisi vermiyor. Etkinlik, birebir eşleştirme hizmetinden ziyade yeni insanlarla tanışmayı ve Finlandiya'nın yemek kültürünü keşfetmeyi amaçlayan grup buluşmalarından oluşuyor.

Finlandiya'nın ücretsiz tatil kampanyasına kimler başvurabilir?

Kampanyaya Finlandiya dışında yaşayan, 18 yaşını doldurmuş bekârlar dünyanın farklı ülkelerinden başvuru yapabiliyor. Finlandiya vatandaşları ve ülkede ikamet edenler ise organizasyona katılamıyor.

Başvuru sürecinde adaylardan İngilizce kısa bir video hazırlamaları isteniyor. Videoda şu sorunun yanıtlanması gerekiyor:

"Bir akşam yemeği buluşmasında hangi yemeği sunardınız ve neden?"

Hazırlanan videonun Instagram, TikTok veya YouTube platformlarından birinde paylaşılması gerekiyor. Adayların paylaşım sırasında #FinnishDinnerDate etiketini kullanması ve Visit Finland'ın ilgili sosyal medya hesabını etiketlemesi şart.

Instagram ve TikTok üzerinden yapılan başvurularda hesapların herkese açık olması gerekiyor. YouTube videoları ise herkese açık olmak zorunda değil; liste dışı olarak yüklenebiliyor.

Videonun paylaşılmasının ardından adayların resmi internet sitesindeki başvuru formunu doldurması ve video bağlantısını forma eklemesi gerekiyor.

Başvurular için son tarih 10 Kasım

Finlandiya'nın ücretsiz tatil kampanyasına başvurular 10 Kasım 2026 tarihinde, Finlandiya saatiyle 11.59'da sona erecek. Adayların bu saate kadar hem videolarını paylaşmaları hem de başvuru formunu tamamlamaları gerekiyor.

Başvurular; yaratıcılık, özgünlük ve adayların soruya verdikleri kişisel yanıtlar üzerinden değerlendirilecek. Organizasyon, farklı ülkelerden, yaş gruplarından ve geçmişlerden katılımcıları bir araya getirmeyi hedefliyor.

Seçilen 16 kişinin isimlerinin 1 Aralık 2026'da Visit Finland'ın Instagram ve TikTok hesaplarından duyurulması planlanıyor.

Kampanyaya başvurmak isteyenler, resmi başvuru sayfası üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek.