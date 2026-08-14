ABD Başkanı Donald Trump, Yönetim ve Bütçe Ofisi tarafından Mayıs ayında kamuoyuyla paylaşılan yabancı tersanelerden gemi tedarik etme planını onayladı.

ABD Donanmasına "Finlandiya modelini" değerlendirme talimatı veren düzenleme, bir serideki ilk gemilerin siparişlerinin yabancı bir tersaneye verilmesini, sonraki gemilerin üretiminin ise Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılması şartını getiriyor.

Yayımlanan genelge, Pentagon'un üç belirli gemi sınıfı için yabancı tersaneleri kullanmasını öngörüyor.

YABANCI ŞİRKETLER ABD'DE TERSANE AÇACAK

Bu kapsamda ilk olarak denizaltı savunma harbi, su üstü harbi ve konvoy koruma görevleri için tasarlanan fırkateyn sınıfı su üstü savaş gemileri listede yer alıyor.

Düzenleme ayrıca, normalde sivil mürettebatla işletilen Ro-Ro kargo gemileri ve CONSOL tipi tankerlerin de yurt dışında inşa edilmesini teşvik ediyor.

Yabancı gemi yapımcılarının sürece dahil olabilmesi için ABD'de bir tersane satın alarak veya yeni bir tersane açarak Amerikan sanayi tabanına katkıda bulunması şartı koşuluyor.

Projenin ilk iki gemisinin yabancı üreticiye verilecek olması nedeniyle tasarım, mühendislik ve tedarik süreçleri en baştan itibaren yurt dışında gerçekleştirilecek.

ŞİKAYETLER BİRLİKTE GELDİ

Genelgede, ABD savunma gemi inşası sanayi tabanının mevcut sınırlamalarına ve tüm Donanma gemi inşa programlarını etkileyen üretim gecikmelerine vurgu yapıldı.

Trump, uygulamanın kanıtlanmış ve uygun maliyetli teknolojileri kullanacağını ifade etti.

Öte yandan Amerika Gemi İnşaatçıları Konseyi (SCA), karara tepki göstererek üretimin yurt dışına kaydırılmasının yerli sanayiye, istihdama ve siparişlere zarar vereceğini savundu.

Sektör temsilcileri, Jones Yasası muafiyetleri nedeniyle halihazırda yaşanan belirsizliklerin bu kararla arttığına dikkat çekti.

Genelge ayrıca, denizaltı bakımındaki birikmeyi gidermek amacıyla devlet ait beşinci bir kamu tersanesinin açılması seçeneklerinin incelenmesini ve Donanma Deniz Sistemleri Komutanlığı bünyesinde bürokrasiyi azaltmaya yönelik kapsamlı bir inceleme yapılmasını da talep ediyor.