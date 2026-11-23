Finlandiyalı milletvekilleri, ülkenin Ukrayna'daki savaştan çıkarılan dersleri incelemesiyle birlikte, Rusya sınırına barış döneminde tank tuzakları ve diğer tahkimatların inşa edilmesinin değerlendirilmesi fikrine destek vermeye başladı.

İktidardaki Ulusal Koalisyon Partisi üyesi ve Parlamento Savunma Komitesi Başkanı Heikki Autto, verdiği bir röportajda, "Ukrayna'daki modern savaş alanını inceliyor ve araştırıyoruz, ancak şu an itibarıyla bu tür tahkimatların halihazırda barış döneminde yerinde olması gerektiği anlaşılıyor" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'dan çıkarılan derslerden birinin, bir çatışmanın başlangıcında kaybedilen toprakların geri alınmasının daha zor hale gelmesi olduğunu belirten Autto'nun bu açıklamaları, Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Pasi Välimäki'nin bu ayın başlarında Bloomberg'e verdiği demecin ardından geldi.

'SINIRI TAHKİM ETMEK GEREKİYOR'

Välimäki, Finlandiya'nın Ukrayna tarzı tahkimatların, tanksavar hendeklerinin ve diğer engellerin Finlandiya arazisinde nasıl işleyeceğini incelediğini ve ordunun bunları test etmeyi planladığını söylemişti.

Autto'ya göre barış döneminde tahkimat yapılması gerekliliği, insansız hava araçları (İHA) ile diğer gözetleme ve saldırı sistemlerinin geniş bir "ölüm bölgesi" oluşturmasıyla birlikte modern savaş alanının artan derinliğini yansıtıyor.

Autto, "Düşmanın çatışmaların en başında 50 kilometre ilerlemesine izin verirseniz, onları daha sonra geri püskürtebilmeniz pek mümkün görünmüyor. Bu nedenle sınırı düşmanın hareketini durduracak şekilde tahkim etmeniz gerekiyor" dedi.

DOĞUDAKİ ESKİ TEHDİT: RUSYA

Çarlık Rusyası'nın dağılmasıyla bağımsızlığını kazanan, Sovyet Rusya ile iki ayrı kez savaşan Finlandiya için Rus tehdidi büyük bir endişe sebebi.

Ülkenin Rusya ile olan sınırı; ormanlar, göller ve Arktik araziler boyunca 1.300 kilometreden fazla bir alana yayılıyor.

Finlandiya kuvvetleri geleneksel olarak gerektiğinde bir miktar toprak bırakmayı, saldırganı ülkenin iç kesimlerine çektikten sonra daha elverişli mevzilerden karşı saldırıya geçmeyi planlıyordu.

Autto, "Barış döneminde tahkimat yapmak, birçok yönden geleneksel Finlandiya askeri düşüncesinden çok farklı olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

'UKRAYNA'DAN DERS ALDIK'

Muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti üyesi ve Parlamento Savunma Komitesi üyesi Mika Kari de tahkimata destek verdi

Kari, verdiği röportajda, "Ukrayna'dan alınan dersler Finlandiya savunma planlamasına tam olarak dahil edilmelidir ve sahra tahkimatları, Soğuk Savaş'ın ardından ilgiyi kaybettikten sonra şimdi geri dönen kabiliyetler arasındadır" diye konuştu.

Kari, siyasetçilerin daha geniş kapsamlı bir inşaat kararı almadan önce, bu tür tahkimatların etkinliği, maliyeti ve Finlandiya arazisinde ne kadar iyi işleyeceğine dair değerlendirmelere ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Konunun yalnızca Finlandiya'ya özgü bir mesele olarak değil, giderek artan bir şekilde NATO'nun kolektif savunma planlamasının bir parçası olarak ele alınması gerektiğini vurgulayan Kari, sözlerini şöyle tamamladı: