Cook Adaları'na kayıtlı Eagle S adlı gemi, 26 Aralık'ta Finlandiya Sahil Güvenliği tarafından yakalanmış ve yetkililer olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken gözaltına alınmıştı . Olayla ilgili sabotaj şüphesiyle soruşturma sürdürülüyor.

Polis açıklamasında, üç mürettebat üyesinin seyahat yasağına tabi tutulduğu ve Finlandiya'dan ayrılmalarına izin verilmediği belirtildi.

Polis, "Ceza soruşturması, mürettebatla yapılacak yeni görüşmeler ve toplanan materyallerin incelenmesiyle devam ediyor" derken, soruşturmanın nisan ayı sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.

Baltık Denizi bölgesi, Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana bir dizi elektrik kablosu, telekom bağlantısı ve doğalgaz boru hattı kesintisinin ardından yüksek alarma geçti ve NATO askeri ittifakı , fırkateynler, uçaklar ve deniz insansız hava araçlarıyla varlığını artırdı .

Soruşturmacılar, Eagle S'nin deniz tabanında çapa sürüklenmesi sonucu kabloların koptuğuna inanıyor ve gemiye ait olduğu düşünülen kayıp çapa daha sonra okyanustan çıkarıldı.

Geminin sahibini temsil eden bir avukat, iddia edilen hasarın Finlandiya karasuları dışında meydana geldiğini ve bu nedenle ülkenin müdahale etme yetkisinin bulunmadığını söyledi.

Finlandiyalı elektrik şebekesi operatörü Fingrid, Pazar günü Estonyalı ortağı Elering ile, Eagle S'nin devralınması ve bakımının maliyetinin geminin değerini muhtemelen aşacağı gerekçesiyle , gemiye el koyma hakkından feragat etme konusunda anlaştıklarını duyurdu.