İsminin açıklanmasını istemeyen bir AB Sözcüsü, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store’un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu.

'KALICI BARIŞIN SAĞLANMASI'

Açıklamada, "Yalnızca ikili düzeyde gerçekleşen bu telefon görüşmesini not ediyoruz" ifadesi kullanıldı. AB’nin Rusya’nın saldırılarını sona erdirmesi ve adil, kalıcı bir barışın sağlanması konusundaki kararlılığını koruduğu kaydedildi.

'HERHANGİ BİR İŞARET GÖSTERMEDİ'

Rusya üzerindeki baskının artırılması yönündeki tutumun da sürdüğü belirtilen açıklamada, "Rusya, şu ana kadar saldırganlık savaşını sona erdirmeye istekli olduğuna dair herhangi bir işaret göstermedi" değerlendirmesine yer verildi.

TELEFON GÖRÜŞMESİNİ DUYURMUŞTU

Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de Store ile bir araya gelen Stubb, X hesabından yaptığı paylaşımda, Putin’le görüşmelerinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini duyurmuştu.