Finlandiya, Rusya ile olan sınırında güvenlik önlemlerini artırmak amacıyla başlattığı tel örgü projesinin önemli bir aşamasını tamamladı. Ülke, sınırın belirli bölümlerine 200 kilometre uzunluğunda çit ördüğünü resmen açıkladı.

Sınır Muhafızları, projenin detaylarını paylaştı. İnşa edilen yapılar 4,5 metre yüksekliğinde tel örgüden oluşuyor. Çitin yanı sıra teknik gözetim sistemi ve yol ağı da kuruldu. Ayrıca, sınıra komşu 25 metre genişliğinde bir alan temizlenerek görüş mesafesi artırıldı.

Projenin toplam maliyetinin 356 milyon euro (yaklaşık 413 milyon ABD doları) olduğu belirtildi. Sınır Muhafızları, tel örgülerin operasyonel ihtiyacın en yüksek olduğu ve inşaat maliyetinin uygun olduğu bölgelere, özellikle ülkenin güneydoğusundaki kesimlere inşa edildiğini vurguladı.

'BAŞKA BÖLÜMLERE DE ÇEKİLEBİLİR'

Finlandiya İçişleri Bakanı Mari Rantanen, pazartesi günü yaptığı açıklamada projenin sınırlı olmadığını belirtti. Rantanen, ileride ihtiyaç duyulması halinde sınırın başka bölümlerine de tel örgü inşa edebileceklerini ifade etti.

Finlandiya'nın Rusya ile olan toplam sınırı 1.300 kilometreyi aşıyor. Bu geniş hat üzerinde sadece belirli kesimlere yapılan yatırım, ülkenin sınır güvenliği stratejisindeki öncelikli bölgeleri işaret ediyor.

Politik destek Ekim 2022'de geldi. Finlandiya parlamentosunda grubu bulunan partiler, doğu sınırının belirli kesimlerine tel örgü çekilmesine o dönemde destek vermişti. Pilot bölümler 2023'te inşa edilirken, ana inşaat çalışmaları 2024-2026 yılları arasında gerçekleştirildi.