FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan FETÖ'cü ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe, geçtiğimiz günlerde yakalanarak tutuklandı.

10 yıllık firarının sona erdiği Karatepe'ye saklanmasında yardım ve yataklık yapan ablası Ayşe Alanur Karatepe (44) ise Muğla'nın Menteşe ilçesinde yakalanmıştı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Necati Kayaközü koordinesinde yürütülen soruşturmada Ayşe Alanur Karatepe emniyetteki işlemlerinin ardından Muğla Adliyesine sevk edildi. Karatepe sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

TASLAK MAİL HABERLEŞMESİNİ HATIRLAMADI

SABAH, abla Karatepe'nin kardeşi Burkay Karatepe'yle aralarındaki gizli haberleşme sistemi belirledikleri mail adresinin taslak mailine kaydedilen Word dosyaları üzerinden yaptığı yazışmalarına ulaştı.

Yazışmalarla birlikte abla Karatepe'nin defalarca FETÖ'cü kardeşiyle buluştuğu ortaya çıkarken, özellikle 10 yıldır yakalanamayışının arkasında abla Karatepe'nin yönlendirmelerinin olduğu görüldü.

Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre, Mimar olan abla Karatepe, 18 Temmuz'da darbe girişimini duyduktan sonra ve kardeşinden haber alamayınca çalıştığı Kıbrıs'tan Türkiye'ye dönüş yaptığını söyledi.

Kardeşinin firarındaki rolü ve yardımı nedeniyle 1 yıl cezaevinde tutuklu kaldığını ve 2017'de yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye olduğunu aktaran Karatepe, hakkında 3 yıl 9 ay ceza çıktığını bu dosanın da Yargıtay aşamasında olduğunu aktardı. Yurt dışı çıkış yasağının ise 2026 Nisan ayında kaldırıldığını belirtti.

Daha sonra babasıyla birlikte Eskişehir'e döndüklerini söyleyen Karatepe, 'Daha sonra ben uçakla Kıbrıs'a çalıştığım işime geri döndüm. Bu benim Burkay'ı yüz yüze son görüşüm oldu' diye konuştu. Kardeşinin yakalandığı evden çıkan yüklü miktardaki paralarla ilgili ise 'Babam götürmüş olabilir' diyen, kardeşiyle mail üzerinden taslaklar kısmından mesajlaşmasını ise hatırlamadığını öne sürdü. Bu taktiğin FETÖ'nün haberleşme yöntemlerinden biri olduğu hatırlatılan Karatepe, bu haberleşme şeklini yeni duyduğunu belirtti.

BU SORUYA CEVAP VERMEK İSTEMİYORUM

Karatepe'ye 'Burkay Karatepe'nin firar olduğu süre boyunca yüz yüze veya başka bir vasıta ile görüşmeniz oldu mu?' sorusuna ise kaçamak cevap vererek 'Bu soruya cevap vermek istemiyorum' dedi.

Şüphelinin, mail göndermeksizin mesajları taslaklar kısmına kaydederek kardeşiyle irtibat kurduğu saptanmıştı. Kardeşleriyle aralarında yaptığı yazışmaların ilk ön incelemesi de tamamlandı.

Buna göre bir Word dosyasında, 'Hurda konusunda da hareket ediyor olman güzel. Senin ruh halin için ama maceraya girme! Zabıtayla karşılaşırsan başını belaya sokacak lüksün yok, değmeyecek bir şey için. Olursa olur olmayınca ruh halin bozuluyor, aslanım dişimizi sıkıp tahammül edeceğiz biraz daha mantıklı ve kararlı hareket edeceğiz, sen bizim için her şeyden önemlisin, sağlıklı olacaksın iyi olacaksın!' mesajlarına rastlandı. Ayrıca, 'Arkadaşın gelme programını falan ayarlayalım. Ben Mart düşündüm ama senin planın ne...' ve 'Diğer konu ise temkinli olmaya devam, pusuda bekliyor çakallar açık bulmak için...' ifadelerini kullandığı saptandı. Abla Karatepe cümleleri neden kurduğunu söylemeyi reddetti.

Bir başka konuşmada ise 'Slmn çok seviyor seni F teyze ve kocası çok seviyor. S teyze ve kocası da korkuyorlar tedbirli davranıyorlar oğulları işten atılmasın diye ama bize karşı sana hep iyiler, yardımcılar. Ramazanda fitre, zekatları falan hep toplayıp getiriyorlar herkes. Dayım biraz ürkek ama seni hepsi seviyor ve tuzağa düştüğünü, bugünleri atlatman için duacılar. C teyzeye uğramışlar bayramda teyzem çok selam göndermiş anneme ağlamış çok özlemiş o da. Yani özünde herkes seni koruyor benimsiyor ama açıktan yapamıyorlar bunu korkuyorlar bir şey olur çoluğumuza çocuğumuza diye' ifadelerine de rastlandı. Karatepe bu yazışmadaki şahısların kimliklerini de soruşturma birimleriyle paylaşmadı.

Bir başka yazışmada, 'Arapça şart. Öğrenmen lazım. Çünkü tipinde en müsait Arap ırk olarak. Dediğim gibi ev bu yaz 400-450 ediyordu. En az 6 ay öncesinde 1 sene öncesinde satmak lazım çünkü parayı takip edecekler nereye harcıyor diye, çünkü bir anda olacak işler değil, dikkat çekmemek adına, pasa (pasaport) Kimlik falan evrak aracı vs zaman alan işler ve babam da yaşlanıyor artık ben tek başıma yapamam bunları ona ihtiyacım var..' ifadeleri geçtiği saptandı. Karatepe bu yazışmaları ise hatırlamadığını öne sürdü.

'Word Doküman-5' numaralı doküman ise en dikkat çeken yazışmalardan bir tanesi oldu. Abla Karatepe'nin kardeşine, ' Çınar Ağacı... Maddi olarak bütçeni ayarla, bir süre yaza kadar iş olacağını sanmıyorum. Tablet değişim işinin 2021'e bırakalım. Zaten bir sonraki görüşme muhtemelen ocak ya da şubat olur. Mümkün olduğunca tel görüşmesi yüzyüze görüşmek yok... 2021 Haziran gibi seçim olabilir durum bize 2-3 yıl stabil. Avukatla görüştüm bu süreci böyle geçireceğiz bekleyeceğiz' dediği saptandı. Abla Karatepe bu yazışmaları da hatırlamadığını öne sürdü.

'Word Doküman 6' da ise 'Haftaya Salı günü 9 Mart saat 14.00'da buluşalım. Çok özledim seni. Not bırak okuduğuna dair lütfen' şeklinde kardeşine mesaj bıraktığı saptanan Karatepe'nin bununla da ilgili bilgisi olmadığını öne sürmesi dikkat çekti.

Bir başka yazışma olan 'Word Doküman-11'da ise kardeşinin ilerleyen zamanlarda yurt dışına çıkışıyla ilgili rota belirlemesinde bulunulduğu gün yüzüne çıkarıldı. Yazışmada, 'Selam program değişti bizim Hatay'a gideceğiz. 1 hafta oradayız. Onlarda çok iyi, yedik içtik, gezdik. Çok sıcak kanlı candan insanlar. Eğer ki ileride bir durum oluşursa o tarafa gitmek zorunda kalırsan kesinlikle güveneceğiz insan anne ve babası aklında olsun. Güvenilir yarı yolda bırakmaz. Belki Suriye üzerinden Beyrut falan işimiz olursa o bölgeye hakim. O yüzden bende ilişkileri sıcak tutma taraftarıyım. Van tarafından İran üzeri olursa oradan da ilişki kuracak güvenilir tanıdığım var durum nasıl şekillenir bilmiyorum ama ne gerekiyorsa yapacağım bundan şüphen olmasın. Batı biraz riskli o konuda eniştem yardıma yanaşır mı emin değilim, güvenilir ama risk almak istemeyebilir. Zaman ne gösterir görücez. 3 tane hat aldırırım biri bende kalır 2 si sana gelir. Telden konuşuruz... Bi arkadaşım var çevresi var her cins insandan İran'da falan tanıdıkları çok. Bu arada benim tüm arkadaşlarım genelde erkek bilgin olsun' ifadeleri yer aldı.

ABLASINA BÖYLE SESLENDİ

'Word Doküman 12' de ise Burkay Karatepe'nin yazdığı bir mesaja rastlandı.

FETÖ'cü eski bordo bereli, 'Dediğim araç olsa hem işim daha kolaylar hem de daha fazla gelirim olabilir. Ama para benim olmadığı için sana sormadan alamadım şekerim. Aklında olsun bu hurda işinde para var...' dediği belirlendi.

'Word Doküman 13'de ise abla Karatepe'nin 'Aslında dün riske girmek istemedim. Yine takip ediliyorum çünkü öncesinde de gece rüyamda yavru at gördüm. Pislik zor bir yerde hayatta kalmaya çalışıyordu yavru. Ben ayrı evde oturuyorum çarşıda. Şirket karşılıyor kiramı. 15 gündür bir baktım her sabah tam ben indiğim saatte çöpçü peydah oldu kapımın önünde sokakta. Önceden yoktu ve genç, dinç, hiç çöpçü tipi yok herifte belli ki sivil bu. Ben anladım selam vermeye başladım gözünün içine baka baka. Bu hafta her gün geldi sonra o da dalga geçtiğimi anladı artık yok. Sonra 3 gün falan gerçek çöpçüyü buldum benim sokağın adamla konuştum. 5 yıldan beri bu muhitin çöpçü. Öbürü fake (sahte) Benim hakkımda rapor tutuyor belli eve giren çıkan var mı kim gelip gidiyor acaba sen gelir misin diye gözlem yapıyorlar. İhmal etmiyorum haftanın 2 günü evdeyim zaten' dediği belirlendi.

Konuşmanın devamında ise gönderilen ve teslim edilen paraların ona ait olduğunu gönlünün ferah olmasını tavsiye eden abla Karatepe, babasının rahatlığını ise kardeşine şu sözlerle şikayet ediyor:

-Geri dönüşüm toplama işini ruhsata bağladılar ve üniforma herkes yapıyor diye denetim altına almak için. O yüzden zabıta polis denetimi artacak evraklı kimseler yapsın diye. Kaçak durumu tespit etmek için bunda da vergi almak istiyor çünkü. O yüzden çok acele etme bir süre gözle piyasayı 6 ayda oturur anca zaten.

-Ve dikkatli ol bu işi yaparken. Asla riske girme asla. Evde otur ama risk alma kesinlikle güvenlik konusu en önemli konu ve de sağlık. Güvenlik konusunda çok vurdumduymaz bana diyor ki sen abartıyorsun polis falan değil sıradan çöpçü. Gerçek çöpçüyü buldum belediyede kayıtlı.

-Adam o kadar large (geniş) umursamaz. Benim sağduyularım ve gözlemlerim çok yerinde tespitler ödüm kopuyor bu gerizekalının rahatlığından.

-Gelmiş diyor bir akraba var uzak onun üzerine alayım. Bizi hiç tanımayan biri olması lazım diye milyon kere söyledim. Ama eğerki irtibatımız kesilirse bunu devreye şok. Şimdi gereksiz risklere girmenin manası yok. 1 yıl daha sabır sabır.'

Bir diğer ' Word Doküman-14' de ise 'Ekim gibi göndercem arkadaşı ihtiyaç listen var mı...bu iş ekim sonu teslim onu bitirmem lazım belki sonra ben de 3 5 gün izin alıp arkadaş gelirken eşlik edebilirim ona. Bilmiyorum durum ne gösterir ama niyetim bu yönde...motoru al denk gelirse para hesabı yapma senin işine yarar her türlü, zaten para getireceğim gelirsem yada göndereceğim arkadaşla rahat ol birikmiş var bizde' yazışmalarına rastlandı. Soruşturma birimleri bu 'Arkadaş'ın kim olduğunu sordu ve Burkay Karatepe'nin yanına gidip gitmediğini ekledi. Karatepe ise bu soruya da 'Bununla ilgili bilgim yoktur' cevabını verdi.

15 numaralı dokümanda ise 'Sevinçten ağlıyorum deli misin sen nasıl unuturum. Şu an buradasın diye... senin iyi haberlerini bekliyor o da duyunca ağlayacak muhtemelen sevinçten. Sen ihtiyaçlarını belirle biyometrik fotoğraf çektir bir tane lens olmasın yeni tip çipli kimlik yaptırmak gerek bunların süresi 2023'de doluyor son 3 ay' ibarelerine rastlandı. Abla Karatepe'ye bu ifadeler de soruldu. Karatepe, kardeşinin yakalandığında üzerinden çıkan sahte kimliği babasının çıkarıp Burkay'a verdiğini tahmin ettiğini söyleyerek, kendisinin bu eylemle ilgisi olmadığını öne sürdü.

"SİZİN GİBİ SALAK MI BUNLAR SADECE A PLANIYLA YOLA ÇIKMIŞSINIZ"

17 numaralı dokümanda ise 'Arkadaş İstanbul'a gitmedi henüz bu ay gider. Güvenli kimlik bilgisi ayarladım şantiyeye çalışan işçilerin kimlik bilgileri hep geliyor bana arasından seçiyorum olabilir onları. Sen yeni biyometrik foto çek hazırla dursun evde geldiğinde verirsin. Çipli kimlik olsun bir tane...' şeklinde yazışma bulundu. Bununla ilgili de bilgisi olmadığını iddia etti.

Abla Karatepe'nin en dikkat çekici mesajlarından bir tanesi ise Word Dokuman-22 dosyasında çıktı.

Kardeşine internette kullandığı rumuzlarla ilgili ipucu veren abla Karatepe, 'Tarihten birileriyle ilgili rumuz kullanma. Tarih, ülkücü veya bu tarz şeylerden uzak dur. Zirzop, Z kuşağı tarzı şeyler kullan. Vazgeç bunlardan seninle özdeşlenen şeylerden uzak dur. Bizimle ilgili kardeşin veya benimle ilgili aile ile ilgili şeyler araştırma internetten. Oradan IP no falan, ipucu bulurlar ve seni ortaya çıkaracak' ifadelerine rastlandı.

Abla Karatepe 'İkimiz gideceğiz buradan, geçsin sonrasını zaten şekillendirir yaradan. A'dan Z'ye kadar tüm planlar yapıldı. Sizin gibi salak mı bunlar. Sadece A planıyla yola çıkmışsınız onda da tuzağa düşmüşsünüz hepiniz. Her şey yurt dışına çıktı zaten. Tüm mal, para yıllardan beri. Şimdi her şeye hazır bekliyoruz' ifadelerini kullandı.