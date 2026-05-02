Şişli Eskişehir Mahallesi’nde meydana gelen olayda iddiaya göre, “hırsızlık” suçundan cezaevinde bulunan Haydarcan K.’nın dini nikahlı eşi Burçin Şahin, kayınvalidesi Menekşe K. ile aynı evde kalıyordu.

Evde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışma sırasında Menekşe K., kendisine ait ruhsatsız silahla gelinine ateş etti.

3 ADET BOŞ KOVAN BULUNDU

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Burçin Şahin’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri evde 3 adet boş kovan tespit etti.

SİLAHLA BİRLİKTE YAKALANDI

Polis, Menekşe K.’yi olay yerinde silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, işlemleri için Şişli Asayiş Büro Amirliği’ne götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Menekşe K.’nin, 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunduğu öğrenildi.