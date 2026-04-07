İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında, kent merkezinde 'öncü' ve 'artçı' olarak tabir edilen iki otomobile yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, otomobillerin birinin bagaj kısmında, hakkında ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama’ suçundan 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir firari hükümlü yakalandı. Araçlardaki diğer 4 kişi de gözaltına alındı. Firari hükümlü, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Araçlardaki 4 şüpheliden 1’i ise ‘hükümlü veya tutuklunun kaçmasına yardım’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüphelilerin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.