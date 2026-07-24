Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "silahlı tehdit" suçundan 13 yıl 8 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan ve 24 ayrı suç kaydı bulunan S.O.K.'nin Efeler ilçesine bağlı Umurlu Mahallesi'nde saklandığını belirledi. Bunun üzerine bölgeye Özel Harekat polislerinin de katıldığı geniş çaplı operasyon düzenlendi.
POLİSLE ÇATIŞTI
İHA desteğiyle yürütülen operasyonda polisin yaptığı ‘teslim ol’ çağrısına ateş açarak karşılık veren S.O.K., yaşanan kısa süreli çatışmanın ardından silahını bırakarak teslim oldu.
1 POMPALI TÜFEK VE TABANCA ELE GEÇİRİLDİ
Operasyon kapsamında şüphelinin evinde yapılan aramalarda 1 pompalı tüfek, 1 tabanca, 29 adet dolu ve 4 adet boş av tüfeği kartuşu ele geçirildi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyetteki işlemleri tamamlanan firari hükümlü, cezaevine gönderildi.