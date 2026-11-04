İzmir'in Konak ilçesinde suç ve suçlulara yönelik denetimlerini aralıksız sürdüren polis ekipleri, bir işletmeye düzenledikleri operasyonda hem aranan bir hükümlüyü yakaladı hem de gizlenmiş silah ele geçirdi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Konak ilçesine bağlı Çimentepe bölgesinde meydana geldi. Alınan istihbari bilgileri değerlendiren Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede faaliyet gösteren bir tavukçu dükkanına baskın düzenledi.

YAZARKASANIN İÇİNDEN SİLAH ÇIKTI

İş yerinde didik didik arama yapan polis ekipleri, yazarkasanın mekanizmasına gizlenmiş 1 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait 72 adet fişek buldu. Silah ve mühimmata incelenmek üzere el konuldu.

UYUŞTURUCUDAN KESİNLEŞMİŞ CEZASI BULUNUYORDU

Baskın sırasında iş yerinde bulunan şahısların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu yapan ekipler, 20 yaşındaki Y.A.'nın peşinde olunan bir firari olduğunu tespit etti. Yapılan kontrolde Y.A.'nın, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 188'inci maddesinde düzenlenen "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve arandığı belirlendi.

Gözaltına alınan Y.A., işlemleri tamamlanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şüphelinin adli mercilere sevk edileceği ve işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği bildirildi.