Türk futbolunda hakem operasyonu yeni güne damga vurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu da yer alıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturmasında, bazı şüphelilerin "eziyet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına karıştığı iddiası araştırılıyor.

FIRAT AYDINUS'UN PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Süper Lig'de görev yapmış eski hakemlerden Fırat Aydınus'un geçtiğimiz ay yaptığı paylaşım, operasyon sonrası yeniden gündeme geldi. Aydınus, X hesabından yaptığı paylaşımda, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun gönderileceğini öngörmüştü.

Aydınus'un paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Anthony Taylor, kısa süre içerisinde Türkiye futbolunu ve hakemlik iklimini çözer. Sistemin dinamiklerine hâkim olur, kim ne yapıyor, kim neyi yönetiyor öğrenir.-

Sezonun yarısı bile gelmeden Ferhat Gündoğdu gönderilir.-

Sonrasında Direktör Taylor, TFF’nin bir sonraki seçimine kadar hakem ve VAR atamaları dahil, hakemlik sistemine ilişkin her şeyin tek yetkilisi ve sorumlusu olur."

Aydınus'un paylaşımında adı geçen Anthony Taylor, Ağustos 2026 itibarıyla TFF Merkez Hakem Kurulu'nun Elit Hakem Direktörü olarak göreve başladı. İngiliz eski profesyonel futbol hakemi olan Taylor, futbol kamuoyunda da dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.