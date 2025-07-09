'Gelin Takımı' dizisinde beraber oynayan Nilperi Şahinkaya ile Fırat Çelik, Şahinkaya'nın mahkemelik olduğu Burak Deniz'den dolayı kavga etmiş hatta bardakların havada uçuştuğu, oyuncu Şebnem Bozoklu'nun da sandalyeden düştüğü iddia edilmişti. Kavganın nedeni ise, Fırat Çelik'in, Burak Deniz'in doğum günü kutlamasına katılması.

"UFAK ÇAPTA BİR ŞEYLER OLDU"

2. Sayfa'nın haberine göre; Magazin muhabirlerinin bir mekan çıkışı yakaladığı Fırat Çelik, yaşanılan olaya dair ilk kez konuştu.

Nilperi Şahinkaya ile aralarının iyi olduğunu söyleyen Çelik, "Kavga demeyelim. Setin verdiği bir gerginlik, stres ve yorgunluk. Biz Nilperi ile çok iyiyiz. Yani bir şeyler söylendi ama öyle bir durum yok. Ufak çapta bir şeyler oldu. Her insan tartışır, barışır" dedi.

KONUŞMADI!

Çelik, Burak Deniz'le ilgili sorulan soruya ise, "Bu konularla ilgili hiç konuşmak istemiyorum." diyerek yanıt verdi.