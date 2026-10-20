Fırat Nehri'nde su seviyesinin düşmesiyle ortaya çıktığı öne sürülen gizemli bir yapı, sosyal medyada tartışma yarattı. İddialara göre nehir yatağının altında karanlığa uzanan taş basamaklar ve yan yana oyulmuş 4 figür bulundu.

Görüntüler, İncil'in Vahiy Kitabı'nda geçen ve Fırat Nehri'nde bağlı olduğu anlatılan 4 meleği yeniden gündeme getirdi, ancak iddiaları doğrulayan güvenilir bir arkeolojik bulgu henüz ortaya konulmadı.

Fırat Nehri neden çekiliyor?

Yaklaşık 2 bin 800 kilometre uzunluğundaki Fırat Nehri, Türkiye'deki dağlardan doğarak Suriye ve Irak üzerinden akıyor. Bölgenin tarımı, içme suyu kaynakları ve tarih boyunca gelişen yerleşimleri açısından büyük önem taşıyan nehir, son yıllarda su kıtlığı ve kuraklıkla gündeme geliyor.

1970'lerden itibaren nehir üzerinde inşa edilen barajlar da su akışını etkiledi. Türkiye ve Suriye'deki baraj projeleri, özellikle aşağı havzada bulunan yerleşimlerin su kaynakları üzerinde etkili oldu.

Su seviyesinin düşmesiyle daha önce su altında kalan alanlar yeniden görünür hale geliyor. Bu durum zaman zaman önemli arkeolojik keşiflere de kapı aralıyor.

Nitekim 2018'de Fırat çevresindeki su seviyesinin düşmesiyle yaklaşık 3 bin 400 yıllık bir sarayın kalıntıları ortaya çıktı. 2022'de ise Dicle Nehri üzerindeki Musul Barajı'nın rezervuarında, Tunç Çağı'na ait bir yerleşim ve kil tabletler bulundu, ancak bu keşif, sosyal medyada anlatıldığı gibi doğrudan Fırat Nehri'nde gerçekleşmedi.

Gizemli merdivenler ve 4 figür iddiası

Sosyal medyada yayılan anlatıya göre, nehir kıyısında dolaşan 3 genç, toprağın altında karanlığa uzanan taş basamaklar fark etti.

Gençlerin aşağıya inerek kayda aldığı öne sürülen görüntülerde, duvara oyulmuş 4 uzun figürün bulunduğu iddia edildi.

Bazı paylaşımlarda olayın daha da ileri götürüldüğü; yer altından metalik sesler geldiği, devasa zincirler ve insana benzemeyen bir iskelet bulunduğu öne sürüldü.

İskeletin yanında kılıç, kalkan ve telli bir çalgı olduğu da anlatıldı.

Ancak, hikâyenin en önemli sorunu, iddiaları doğrulayacak somut kanıtların bulunmaması. Yapıyı inceleyen bir arkeoloğun açıklaması, doğrulanmış bir konum bilgisi veya görüntülerin nerede çekildiğini ortaya koyan güvenilir bir kayıt bulunmuyor.

İddia edilen kayıp gençlerle ilgili de doğrulanabilir bir bilgiye ulaşılamıyor.

Bu nedenle görüntülerin gerçek bir arkeolojik keşfi gösterdiğini ya da anlatılan olayların yaşandığını söylemek mümkün değil.

İncil'deki 4 melek anlatısı

İddiaların dikkat çekmesinin temel nedeni, İncil'in Vahiy Kitabı'nda yer alan bir bölümle kurulan bağlantı.

Vahiy 9:14'te, büyük Fırat Nehri'nde bağlı bulunan 4 meleğin serbest bırakılmasından söz ediliyor. İlgili bölümde bu meleklerin belirlenmiş bir zaman için hazır tutulduğu ve serbest bırakılmalarının büyük bir felaketin parçası olduğu anlatılıyor.

Bu ifadeler, yüzyıllardır farklı biçimlerde yorumlanıyor. Bazı Hristiyan yorumcular söz konusu melekleri düşmüş veya isyankâr melekler olarak değerlendirirken bazıları metni tarihsel olaylarla, bazıları ise gelecekte gerçekleşeceğine inandıkları gelişmelerle ilişkilendiriyor.

Eski Yahudi metinlerinden Birinci Enoch'ta da insanlara silah yapmayı öğreten gözcülerden ve bağlanarak cezalandırılan meleklerden söz ediliyor.

Bu anlatılar, sosyal medyada dolaşan hikâyeyle benzerlik kurulmasına neden oluyor, ancak dini metinlerdeki anlatılar, söz konusu yapının gerçekten bulunduğuna dair arkeolojik kanıt oluşturmuyor.

Zincirler ve dev iskelet iddiaları ne kadar gerçek?

Hikâyede geçen zincirler ve devasa iskelet de tartışmanın önemli parçaları arasında yer alsa da bu iddiaları doğrulayacak güvenilir fotoğraflar, bilimsel incelemeler veya tarihlendirme sonuçları bulunmuyor.

Üstelik geçmişte dev insan iskeletleri bulunduğunu öne süren sahte görseller de yayıldı. 2002 yılında düzenlenen bir fotoğraf düzenleme yarışmasında hazırlanan dev iskelet görüntüleri, sonraki yıllarda gerçek bir arkeolojik keşifmiş gibi paylaşıldı.

Öte yandan Mezopotamya'da insanların kötü ruhlardan korunmak amacıyla kullandığı büyü kapları ve dini nesneler gerçekten bulundu. Bu eserlerde ruhları bağlama veya hapsetme düşüncesini yansıtan metinlere ve tasvirlere rastlandı. Bunlar da sosyal medyadaki gizemli oda ve dev iskelet anlatısını doğrulamıyor.

Fırat'ın çekilmesi kıyamet alameti mi?

Fırat Nehri'nin kuruması, Vahiy Kitabı'ndaki başka bir bölüm nedeniyle de dikkat çekiyor.

Vahiy 16'da nehrin kurutulmasından ve doğudan gelecek kralların yolunun hazırlanmasından söz ediliyor.

Bu nedenle nehirdeki su kaybı, bazı kişiler tarafından dini kehanetlerle ilişkilendiriliyor.

Gizemli merdivenler, 4 figür ve yer altındaki zincirlerle ilgili iddiaların doğrulanması için bağımsız incelemelere ihtiyaç var. Şimdilik bu anlatı, kanıtlanmış bir arkeolojik keşiften çok, dini metinlerle ilişkilendirilen ve sosyal medyada yayılan doğrulanmamış bir hikâye olarak değerlendiriliyor.