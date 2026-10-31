Hemen her evde pratiklik olsun diye yapılan, hatta mutfak dekorasyonunun bir parçası sayılan küçük detay için teknik servislerden ve güvenlik uzmanlarından peş peşe uyarılar geldi. Fırın kapağındaki tutacaklara asılan mutfak bezleri ile el havluları, yalnızca cihazın ömrünü tüketmekle kalmıyor, hem kabarık elektrik faturalarına davetiye çıkarıyor hem de farkında olmadan evleri büyük bir tehlikenin eşiğine sürüklüyor.

KAPAĞIN DENGESİNİ BOZUP FATURAYI İKİYE KATLIYOR

Mutfakta el altında bulunsun diye fırın koluna iliştirilen havlular, masum gibi görünse de zamanla cihazın mekanik dengesini altüst ediyor. Beyaz eşya servis yetkilileri, fırın kapaklarının milimetrik ağırlık dengeleri üzerine üretildiğine dikkat çekiyor. Tutacağa asılan her tekstil ürünü, kapağın menteşelerine sürekli ve dengesiz bir baskı uyguluyor.

Bu baskı ilerledikçe menteşeler gevşeyip kapak hizası kayıyor. Dışarıdan kolayca fark edilmeyen bu küçük boşluklar yüzünden fırın kapağı tam kapanmıyor; içerideki yüksek sıcaklık mutfağa kaçarken cihaz ısıyı sabit tutabilmek için aralıksız elektrik harcıyor. Sonuç ise uzayan pişirme süreleri ve katlanan enerji faturaları oluyor.

YANGIN VE HİJYEN RİSKİ KAPIDA

İşin ekonomik boyutu bir yana, uzmanları asıl ayağa kaldıran konu doğrudan ev güvenliği. Yeni nesil fırınların kapak çerçevelerinde yer alan ve cihazın iç ısısını tahliye etmeye yarayan havalandırma kanalları, asılan havlularla tamamen tıkanıyor. Dışarı atılamayan yüksek sıcaklık cihazın elektronik beynini yakabileceği gibi, tahliye kanallarından çıkan sıcak hava doğrudan kuru kumaşla temas ederek ciddi bir yangın riski doğuruyor.

Yere yakın olan bu bölge, mutfaktaki toz, kir ve zemin bakterilerinin havluya geçmesine de zemin hazırlıyor. Gün boyu o havluyla kurulanıp gıdayla temas eden eller ise farkında olmadan hijyen zincirini kırıyor.

FIRIN KOLLARINI BOŞ BIRAKIN ÇAĞRISI

Yetkililer, fırın kollarının sadece kapağı açıp kapamak için üretildiğini hatırlatarak kurulama bezlerinin ve el havlularının fırın gövdesinden tamamen uzaklaştırılması gerektiğini vurguluyor. Mutfaklardaki bu riskli alışkanlığın sona erdirilmesi ve bezlerin duvar askıları ya da dolap içi raylarda muhafaza edilmesi tavsiye ediliyor.