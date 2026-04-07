Dünya genelinde milyonlarca mutfakta yaygın bir dekorasyon ve kullanım alışkanlığı olan fırın kapağı tutacaklarına havlu asılmasına yönelik teknik bir uyarı yayınlandı. Uzmanlar ve beyaz eşya servis yetkilileri, bu uygulamanın cihazın mekanik yapısına zarar verdiğini ve ev güvenliğini riske attığını bildirdi.

Yapılan incelemelerde, fırın kapaklarının belirli bir ağırlık dengesine göre tasarlandığı vurgulandı. Havluların ve mutfak bezlerinin yarattığı sürekli yükün şu teknik sorunlara yol açtığı kaydedildi:

Menteşe deformasyonu:

Kapak tutacağına asılan havluların oluşturduğu ekstra ağırlık, zamanla menteşelerin gevşemesine ve kapağın orijinal hizasından kaymasına neden oluyor.

Isı kaybı ve enerji tüketimi:

Tam kapanmayan fırın kapakları, pişirme esnasında içeriye hava sızmasına ve içerideki ısının dışarı kaçmasına sebebiyet veriyor. Bu durum hem pişirme süresini uzatıyor hem de enerji tüketimini artırıyor.

YANGIN UYARISI YAPILDI

Teknik sorunların yanı sıra, güvenlik uzmanları doğrudan hayati risklere dikkat çekti. Modern fırınların kapak kısımlarında bulunan ve cihazın aşırı ısınmasını önleyen havalandırma boşluklarının havlularla kapatılması, cihazın elektronik aksamına zarar verebiliyor. Fırın çalışırken kapak yüzeyinden veya tahliye kanallarından çıkan yüksek ısının, yanıcı özellikteki tekstil ürünlerini tutuşturma riski bulunduğu ifade edildi.

Fırın kapaklarının zemine yakın konumu nedeniyle asılan havluların mutfak trafiği esnasında kirlenmeye daha açık olduğu ve gıda hijyenini olumsuz etkileyebileceği belirtildi.

FIRIN KAPAKLARINDAN UZAK TUTUN

Uzmanlar, fırın kapaklarının yalnızca kapağı açıp kapatmak amacıyla tasarlanmış bir donanım olduğunu hatırlattı. Milyonlarca kullanıcıya yapılan çağrıda; havlu, kurulama bezi veya fırın eldiveni gibi eşyaların fırın gövdesinden uzak, duvar askıları veya mutfak dolabı rayları gibi güvenli alanlarda muhafaza edilmesi gerektiği bildirildi.