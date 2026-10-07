ın kullanmadan yapılan en kolay bisküvili pasta tarifi, mutfakta vakit kazanmak isteyenlerin ve canı aniden tatlı çekenlerin en büyük kurtarıcısıdır.

Sadece birkaç temel malzemeyle, fırın çalıştırmadan, sadece 15 dakikada hazırlayabileceğiniz bu efsane lezzet, hafifliğiyle de favoriniz olacak. İşte karşınızda, kıvamı asla şaşmayan, çay saatinizin yıldızı olacak en kolay bisküvili pasta (mozaik pasta) tarifi...

⏱️ Tarif Bilgileri

• Hazırlama Süresi: 15 Dakika

• Bekleme Süresi: 2-3 Saat (Buzdolabında)

• Porsiyon: 6-8 Kişilik

🛒 Gerekli Malzemeler

• Petibör Bisküvi: 2 paket (sade veya kakaolu)

• Tereyağı veya Margarin: 3 yemek kaşığı (eritilmiş)

• Süt: 1 su bardağı

• Toz Şeker: 5 yemek kaşığı

• Kakao: 3 yemek kaşığı

• İsteğe bağlı: Yarım su bardağı dövülmüş ceviz, fındık veya Hindistan cevizi

👩‍🍳 Adım Adım Hazırlanışı

1. Bisküvileri Hazırlayın: Geniş bir karıştırma kabının içerisine 2 paket petibör bisküviyi elinizle çok ufatmadan, iri parçalar halinde kırın.

2. Sosu Karıştırın: Ayrı bir sos tenceresinde veya derin bir kasede eritilmiş tereyağı, süt, toz şeker ve kakaoyu şeker tamamen eriyene kadar güzelce çırpın. (Sosu pişirmenize gerek yoktur, malzemelerin birbiriyle bütünleşmesi yeterlidir.)

3. Malzemeleri Birleştirin: Hazırladığınız kakaolu sıvı karışımı, kırdığınız bisküvilerin üzerine dökün. (Eğer kullanacaksanız bu aşamada ceviz veya fındık içini de ekleyin.) Bisküvileri çok ezmeden, bir spatula yardımıyla sosu tüm bisküvilere yedirecek şekilde alttan üste doğru karıştırın.

4. Şekil Verin: Tezgaha bir streç film veya buzdolabı poşeti serin. Harcı poşetin ortasına dökün ve elinizle bastırarak piramit (üçgen) veya rulo şekli verip poşeti sıkıca kapatın.

5. Dinlendirin: Hazırladığınız pastayı derin dondurucuda (buzlukta) en az 2-3 saat dinlendirin.