Yöntemin uygulanması da oldukça basit. Doğranan patateslerin üzerindeki fazla nem alındıktan sonra yağ ve baharatlarla karıştırılıyor. Ardından patateslerin üzerine yaklaşık 1 yemek kaşığı mısır nişastası serpilerek her tarafının ince bir tabakayla kaplanması sağlanıyor. Miktar, kullanılan patates miktarına göre ayarlanabiliyor; nişastanın kalın bir tabaka oluşturmaması gerekiyor.

NİŞASTA ÇITIR BİR YÜZEY OLUŞTURUYOR

Patatesin çıtırlaşmasında en önemli unsurlardan biri yüzeydeki nişasta ve nem dengesi. Pişirme sırasında yüzeydeki su uzaklaştıkça nişastalı tabaka kuruyup sertleşiyor ve patatesin dışında gevrek bir kabuk oluşuyor. Mısır nişastası eklemek de bu tabakayı güçlendirerek çıtırlığı artırabiliyor.

Bu nedenle patatesleri nişastayla karıştırmadan önce mümkün olduğunca kuru bırakmak önem taşıyor. Islak kalan patateslerde fırındaki ısının bir bölümü önce yüzeydeki suyu buharlaştırmak için harcanıyor ve istenen çıtır dokunun oluşması zorlaşıyor.

TEPSİYİ FAZLA DOLDURMAMAK GEREKİYOR

Nişasta tek başına yeterli değil. Patateslerin tepsiye üst üste gelmeyecek ve aralarında boşluk kalacak şekilde yerleştirilmesi gerekiyor. Tepsinin fazla doldurulması buharın hapsolmasına neden olarak patateslerin kızarmak yerine yumuşamasına yol açabiliyor.

Yüksek fırın sıcaklığı da dış yüzeyin kızarmasında önemli rol oynuyor. Patateslerin yağ, baharat ve ince bir nişasta tabakasıyla kaplanıp aralıklı şekilde tepsiye dizilmesi, dışı çıtır ve içi yumuşak bir sonuç elde etmeyi kolaylaştırıyor.