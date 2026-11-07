Yanmaz yapışmaz kaplamalı fırın kağıtları, 220°C üzerindeki sıcaklıklarda kimyasal direnç sınırını aşıyor. Yüksek ısıyla temas eden kağıt yüzeyi bozuldukça ortama mikroskobik partiküller, duman ve ağır kimyasal bileşenler bırakıyor. Temizlikten kaçmak için tercih edilen bu masum tabaka, kapalı fırın haznesinde doğrudan yiyeceklere ve havaya karışan görünmez bir riske dönüşüyor.

LEZZETİ BİTİRİYOR, FANLI AYARDA ALEV ALIYOR

Fırın tabanından yükselen homojen ısıyı engelleyen yağlı kağıt, gıdanın suyunu ve yağını yüzeyinde hapsediyor. Yiyecekler çıtırlaşmak yerine kendi buharında haşlanıyor; hamur işlerinin altı çiğ, sebzeler ise vıcık vıcık kalıyor. Daha da kötüsü, fırının turbo ve fan modları devredeyken kenarlardan taşan kağıt parçaları kolayca havalanarak üstteki akkor rezistanslara yapışıyor ve saniyeler içinde alev alarak mutfakta yangın çıkarabiliyor.

TEPSİYİ KİRLETMEYEN GÜVENLİ ÇÖZÜM

Kağıt yerine yüksek ısıya dayanıklı silikon pişirme matları veya ızgara teli altına yerleştirilen damlama tepsileri kullanmak, yiyeceğin 360 derece kesintisiz ısıyla çıtırlaşmasını sağlıyor. Bu yöntemler fırını tertemiz tutarken alev alma ve kimyasal salınım tehdidini de tamamen ortadan kaldırıyor.