Yöntemde patatesler önce kısa süre haşlanıyor, ardından süzüldükten sonra üzerlerine birkaç yemek kaşığı irmik serpilerek iyice karıştırılıyor. Daha sonra sıcak yağla kaplanan fırın tepsisine alınan patatesler yüksek sıcaklıkta pişiriliyor.

ÇITIR TABAKANIN SIRRI İRMİKTE

Uzmanlara göre irmik, patatesin dış yüzeyindeki fazla nemi emerek pişirme sırasında altın renginde ve gevrek bir kabuk oluşmasına yardımcı oluyor. Patateslerin haşlandıktan sonra hafifçe sallanarak yüzeylerinin pürüzlü hale getirilmesi de çıtır dokunun artmasını sağlayan önemli adımlardan biri olarak gösteriliyor.

Tarifte kullanılan irmik miktarının fazla olmasına gerek yok. Yaklaşık 1 kilogram patates için 2 yemek kaşığı irmik yeterli oluyor. İrmik, patateslerin her tarafını ince bir tabaka halinde kaplayacak şekilde karıştırılıyor.

SICAK TEPSİ DAHA İYİ SONUÇ VERİYOR

Aşçılar, fırın tepsisinin ve yağın önceden iyice ısıtılmasının da en az irmik kadar önemli olduğunu belirtiyor. Patatesler sıcak yüzeyle temas ettiğinde dış kısmı hızla kızarmaya başlıyor ve daha gevrek bir doku oluşuyor. Ayrıca pişirme sırasında patateslerin bir kez çevrilmesi, her iki tarafın da eşit şekilde kızarmasına yardımcı oluyor.