Hemen her gün yemek pişirmek, hamur işi yapmak ya da bir şeyleri ısıtmak için kullandığımız fırınlar, karmaşık sembolleriyle zaman zaman kafa karıştırabiliyor. Alt-üst rezistans, fan veya ızgara simgelerine alışkın olsak da panelin bir köşesinde sessizce duran küçük "damla" (veya damla-kar tanesi) simgesi, genellikle sırrı çözülemeyen ayarlar arasında kalıyor. Oysa bu küçük tuş, fırını yüksek ısıda çalıştırmadan mucizeler yaratmak üzere tasarlanmış gizli bir kahraman.

FIRINDAKİ DAMLA İŞARETİ NE İŞE YARAR?

Fırın kontrol panelindeki damla sembolü, cihazın rezistanslarını çalıştırmadan sadece iç fanı aktif hale getiren "Buz Çözme" (Defrost) ve "Sıcaklık Dengeleme" fonksiyonunu temsil eder. Yiyeceği pişirmeden veya kurutmadan işlev gören bu özel ayarın mutfaktaki ana kullanım alanları şu şekilde:

Buzluktan Çıkan Gıdaları Pişirmeden Çözdürür: Derin dondurucudan çıkardığınız et, hamur işi veya pizzaları mikrodalga gibi pişirip yapısını bozmadan, oda sıcaklığındaki hava sirkülasyonu sayesinde eşit bir şekilde çözdürür.

Sıcak Yemekleri Buzdolabı Seviyesine Getirir: Yeni pişmiş sıcak yemeklerin oda sıcaklığına hızlıca soğumasını sağlayarak buzdolabına kaldırılma sürecini hızlandırır.

Mayalama İçin İdeal Ortam Sunar: Hamur işi veya yoğurt gibi fermente ürünlerin ihtiyaç duyduğu sabit ve ılıman ortamı yaratarak kusursuz bir mayalanma ortamı sağlar.

ELEKTRİK FATURASINI HİSSEDİLİR DERECEDE DÜŞÜRÜYOR

Damla modunun en büyük avantajı, ısıtıcı rezistansları çalıştırmamasıdır. Fırın bu moddayken yalnızca mini fan rezistanssız olarak döner. Bu durum, fırının yüksek watt gücü çekmesini engelleyerek ciddi oranda enerji tasarrufu sağlar. Donmuş gıdaları ısı vererek çözdürmeye çalışmak yerine fan gücüyle doğal sürece bırakmak, hem elektrik faturasının kabarık gelmesini önler hem de yiyeceğin besin değerini ve tazeliğini korur.