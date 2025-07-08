Fırındaki yanmış yağları çıkarmak özellikle zahmetli bir iştir. Fakat çoğu fırın sahibi, modern fırınların bu süreci kolaylaştıracak gizli bir özelliği bulunuyor. Ve bu tasarlanmış gizli özellikten herkes habersiz.

Fırında biriken kirleri çıkarmak zaman alırken, modern fırında fırın kapağının üst köşelerine yakın, çoğu zaman fark edilmeyen gizli bir düğme ya da kol bulunuyor. Bu küçük ama işlevsel detay, fırın kapağını kolayca çıkarmanıza ve temizlenmesine yardımcı olur.

GİZLİ DÜĞME NE İŞE YARAR?

"Cooktop Cove" adlı kaynak, bu düğmenin esas amacının menteşe mekanizmasını kilitlemek veya serbest bırakmak olduğunu belirtiyor. Böylece fırın kapağı, gövdeden kolayca ayrılarak temizlik işlemi çok daha pratik hale geliyor.

NASIL KULLANILIR?

Kapağı açın ve genellikle üst kısma yakın yerleştirilmiş her iki düğmeyi bulun.

Düğmeleri itin ya da kaydırın. Bu işlem, fırın modeline bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Kilit mekanizması serbest kaldığında, kapağı dikkatlice yukarı doğru kaldırın ve fırın gövdesinden ayırın.

Temizlik ya da bakım işlemi tamamlandığında, kapağı yeniden tabanla hizalayın ve yerine oturana kadar bastırarak kilidi tekrar devreye alın.

TEMİZLİĞİ DAHA KOLAY

Bu basit ama etkili özellik sayesinde, fırın kapağını çıkarmak için profesyonel yardıma gerek kalmadan temizlik işlemi kolayca tamamlanabilir. Böylece fırın bakımı, temizlik rutininizin doğal ve zahmetsiz bir parçası haline geTirir.