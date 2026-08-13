Geri çağırma, Tesco mağazalarında satılan Tesco Sesame Seeds ürününün iki partisini kapsıyor. Yetkililer, mağazalarda müşterileri bilgilendirmek amacıyla geri çağırma duyurularının da asılacağını açıkladı.

İKİ FARKLI PARTİ RAFLARDAN KALDIRILIYOR

Geri çağrılan ilk ürünün parti kodu May 2027 155 N01, tavsiye edilen tüketim tarihi ise Mayıs 2027. İkinci partinin kodu June 2027 203 N01 ve tavsiye edilen tüketim tarihi Haziran 2027 olarak açıklandı. Her iki ürün de 100 gramlık paketler halinde satılıyor.

Yetkililer, söz konusu partileri satın alan kişilerin ürünü kesinlikle tüketmemesini istedi. Marketlerden de bu paketleri satıştan kaldırmaları ve müşterilerin görebileceği noktalara uyarı ilanları yerleştirmeleri talep edildi.

BAŞKA SUSAM ÜRÜNLERİ DE GERİ ÇAĞRILDI

İrlanda'daki uyarı yalnızca bu iki partiyle sınırlı kalmadı. Son günlerde SuperValu, Gem, Sysco ve Sowans gibi farklı markalar altında satılan bazı susam ve tohum ürünleri için de Salmonella nedeniyle geri çağırma kararları yayımlandı.

Salmonella bulaşması halinde ishal, ateş, baş ağrısı ve karın krampları görülebiliyor. Belirtiler genellikle enfeksiyondan 12 ila 36 saat sonra ortaya çıkarken bazı kişilerde bu süre 6 ila 72 saat arasında değişebiliyor. Hastalık çoğunlukla 4 ila 7 gün sürüyor. Bebekler, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerde ise daha ağır seyretme riski bulunuyor.