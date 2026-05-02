Uzay taşımacılığında yeni bir dönem yaşanırken, SpaceX’e ait bir roket parçasının kontrolsüz rotası bilim dünyasını harekete geçirdi. 15 Ocak 2025’te Ay görevleri için fırlatılan Falcon 9 roketinin yaklaşık 14 metre uzunluğundaki üst kademesi, hesaplamalara göre 5 Ağustos sabahı Türkiye saatiyle 09:44’te Ay yüzeyine çarpacak.

Saatte 8 bin 700 kilometre, yani ses hızının yedi katı bir süratle gerçekleşecek bu çarpışmanın, Ay'ın Dünya'dan görülebilen yüzündeki Einstein Krateri yakınlarında ufak bir krater oluşturması bekleniyor.

Gökbilimciler, Ay’ın atmosferi olmaması nedeniyle parçalanmadan doğrudan yüzeye yönelecek olan roket parçasının mevcut altyapı veya yaşam için bir risk teşkil etmediğini vurguluyor.

Ancak bu olay, son yıllarda artan Ay trafiğinin beraberinde getirdiği "uzay çöpü" sorununu yeniden gündeme taşıdı. Benzer bir durum daha önce Çin’e ait bir roket parçasının Ay’a düşmesiyle yaşanmış, bu tür kontrolsüz çarpmaların gelecekte kurulması planlanan insanlı Ay üsleri ve hassas ekipmanlar için ciddi birer tehdit oluşturabileceği uyarısı yapılmıştı.

"ROKET PARÇALARINI BAŞIBOŞ BIRAKMAYIN"

NASA ve Çin gibi güçlerin Ay’ın güney kutbunda kalıcı yerleşkeler kurma hazırlığında olduğu bir dönemde, uzmanlar görev sonrası roket parçalarının başıboş bırakılmaması gerektiğini belirtiyor. Bilim insanları, ek yakıt ve hassas planlama ile bu üst kademelerin Dünya veya Ay yerine Güneş yörüngesine yönlendirilmesinin mümkün olduğunu ifade ederek, uzay ajanslarını daha sorumlu görev stratejileri izlemeye davet ediyor.

Bu kontrolsüz çarpışmanın Dünya’dan teleskoplarla gözlemlenmesi, Ay’ın konumu ve çarpma anındaki ışık yetersizliği nedeniyle oldukça zor görünse de, olay gelecekteki Ay görevleri için kritik bir ders niteliği taşıyor.