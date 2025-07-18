Elazığ’ın Yazıkonak beldesinde Yazıkonak Belediye Başkanı Hatif Çadırcı ile belediye personeli Sabri Şen, devam eden altyapı faaliyetlerini yerinde incelemek üzere çalışmaları takip etmek istedi. Bu sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle bir boru fırlayarak iki görevlinin üzerine düştü.

Çalışanların yardımıyla borunun altından çıkarılan yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından ambulansla Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Başkan Çadırcı ve Sabri Şen, tedavi altına alındı.

PERSONELİN DURUMU AĞIR

Yaralılardan Sabri Şen’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi. Başkan Hatif Çadırcı’nın ise sağlık durumunun daha iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili resmi soruşturma başlatılırken, olayın nedenine ilişkin teknik inceleme devam ediyor.