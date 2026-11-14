Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından nitelikli dolandırıcılık ve resmî belgede sahtecilik suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, firmaları 55 milyon lira zarara uğrattıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 45 personelin katılımıyla Karabük, Ankara, İstanbul ve Bartın'da eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi.
Operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.