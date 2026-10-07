Olay, 23 Eylül gecesi Gölyüzü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 6 kişi, telekomünikasyon firmasının kıyafetlerini giyip yola duba dizdi. Kendilerini telekomünikasyon firması çalışanı gibi gösteren şüpheliler, kiraladıkları iş makinesiyle yer altındaki 400 metre uzunluğundaki telefon kablolarını söküp çaldı.
1 MİLYONLUK VURGUN
Yaklaşık 1 milyon TL değerindeki telefon kablolarının çalınması üzerine soruşturma başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.