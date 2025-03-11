Son yıllarda birçok sektörde yaşanan fırsatçılık ve yüksek kâr hırsı, özel günlerde ulaşımda da görülüyor.

Bayramlarda neredeyse tam kapasite çalışan, hatta ek sefer koyan otobüs ve uçak şirketleri, buna rağmen fiyatlarını uçuruyor.

Ramazan Bayramı’ndan bir önceki hafta ile bayramdan bir gün öncesi arasındaki fiyat farkları dikkat çekiyor.

Örneğin 17 Mart tarihinde İstanbul’dan Trabzon’a otobüs ile 1.100 liraya gidilebilirken, 29 Mart tarihinde bu fiyat 1.800 liraya çıkıyor.

Bu da 1 hafta içinde yüzde 70’e varan zam yapılması anlamına geliyor. Uçak biletlerinde ise durum çok daha vahim...

Türkiye'den Kaan Zenginli'nin haberine göre, 17 Mart tarihinde İstanbul’dan Adana’ya 1.300 liraya bilet bulunurken, hemen bir hafta sonra bilet fiyatı 4.869 liraya çıkıyor. Buradaki zam ise yüzde 350’yi buluyor.

Vatandaşlar ise bu duruma tepkili. Bayramın bir paylaşma ve birliktelik dönemi olduğunu belirten yolcular, firmaların bu fırsatçılığına sert eleştiriler yöneltiyor.

Fiyatların bu denli artması, özellikle ailesini görmek için yola çıkacak olan dar gelirli vatandaşları olumsuz etkiliyor.

ERKEN REZERVASYON YAPTIRIN

İstanbul Esenler Otogarı’nda faaliyet gösteren büyük bir otobüs firmasının bölge müdürü fiyatların yükseldiğini ancak bu durumun fırsatçılık olarak algılanmaması gerektiğini belirtti.

Yetkili “Bayram dönemlerinde talebin olağanüstü artması nedeniyle fiyatlarda değişiklik yapmak zorunda kalıyoruz. Sefer sayısını artırmamıza rağmen, yüksek talep fiyatları yukarı çekiyor. Otobüs firmaları olarak ancak bu dönemlerde para kazanabiliyoruz. Normal dönemlerdeki zararımızı bayramlarda telafi ediyoruz” dedi. Bir hava yolu şirketi temsilcisi ise, “Bilet fiyatlarımız, arz-talep dengesi doğrultusunda dinamik olarak belirleniyor. Yoğunluk nedeniyle fiyatların artması kaçınılmaz oluyor. Ancak, müşterilerimizin mağdur olmaması için erken rezervasyon yapmalarını öneriyoruz. Çünkü bazı seferler şimdiden doldu” açıklamasında bulundu.

HER DÖNEM YAŞANIYOR

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, “Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de her bayram ve özel günde yaşanan bir durum. Şirketlere ‘neden böyle bir fiyat artışına gittiniz?’ diye sormak açıkçası bizim görevimiz değil. Burada tüketicinin yapması gereken yapacağı seyahatin biletini erken almak. Çünkü ulaşımda fiyatlar arz-talep üzerine kuruluyor. Bugün birçok sektörde de aynı durum yaşanıyor. Talebin yüksek olacağı dönemlerde tüketicilerimiz erkenden biletlerini almalı” dedi.