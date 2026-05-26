Fethiye ilçesinde faaliyet gösteren bir restorana ait olduğu belirtilen fiyat listesi, sosyal medyada gündem oldu. Turizm sezonunun başlamasıyla ortaya çıkan menüde bazı ürünlerin fiyatları dikkat çekti.

Paylaşılan listede bir adet lahmacunun 1450 liradan, kıymalı pidenin 1500 liradan ve margarita pizzanın ise 1800 liradan satışa sunulduğu görüldü. Söz konusu fiyatlar kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, birçok kullanıcı duruma tepki gösterdi.

Vatandaşlar ve tatilciler, özellikle turistik bölgelerde artan fiyatların denetlenmesi gerektiğini savunurken, yetkililere çağrıda bulundu. Tüketiciler, restoran ve işletmelerde daha sık fiyat kontrolü yapılmasını istedi.

Öte yandan uzmanlar, tüketicilerin sipariş vermeden önce menü ve fiyat listesini dikkatlice incelemesi gerektiğini belirtiyor. Mevzuata göre işletmelerin giriş bölümünde fiyat tarifelerini görünür şekilde bulundurmasının zorunlu olduğu hatırlatılıyor.